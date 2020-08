Fumaça e fuligem, a dupla do perigo da época de estiagem

Médico do Sistema Hapvida alerta que queimadas podem desencadear problemas respiratórios, principalmente nas crianças

A fumaça e a fuligem das queimadas, comuns neste período de estiagem, podem causar problemas de saúde. Os principais são intoxicação, acidente vascular cerebral (AVC), desordens cardiovasculares, enfisema pulmonar, asma, conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos e garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, vermelhidão e alergia na pele. Nas crianças, é ainda mais grave. Além disso, as queimadas contribuem para o efeito estufa e aumenta, ainda mais, os efeitos negativos provocados pela baixa umidade do ar nos períodos de seca.

“Os principais efeitos da inalação da fumaça são, principalmente, problemas respiratórios. Atendemos muita criança com tosse, dor de garganta e diversas outras reações”, afirma Guilherme Vernachi, médico pediatra do Sistema Hapvida. Em consequência, muitas delas podem desenvolver desde uma irritação alérgica, passando por uma gripe, até casos mais sérios, como crise em asmáticos.

O pediatra recomenda que as crianças sejam preservadas da insalubridade da fumaça. Quando não é possível, orienta para o uso de máscara para evitar que inalem pequenas partículas. Vernachi sugere, ainda, a utilização de umidificador de ar, toalha molhada ou uma bacia de água no quarto para aumentar a umidade do ar, evitando que a criança inale essas partículas. Também indica que os pais incentivem as crianças a beber mais água, pois hidratada seus pulmões e vias aéreas poderão combater melhor as partículas de fuligem.

Guilherme Vernachi recomenda levar a criança a um pediatra se ela apresentar febre alta, tosse ou irritação nasal, pois, neste momento de pandemia de Covid-19 o ideal é sempre procurar um especialista para que se possa identificar se o problema é decorrente da fumaça ou se trata de um algo mais sério. “O ideal é evitar a automedicação, que pode levar a um problema mais grave”, conclui o pediatra.