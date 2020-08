Luiz Antonio Sampaio Gouveia: “Peter Pan e os velhos”

Peter Pan e os velhos

Luiz Antonio Sampaio Gouveia *

Folheio obra interessante de Luciana de Paula Assis Ferriani – Direito ao Esquecimento – e dela extraio, de Norberto Bobbio, “O mundo dos velhos, de todos os velhos, é, de modo mais intenso, o mundo da memória. Dizemos: afinal, somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. E eu acrescentaria: somos aquilo que lembramos.”

Mas o velho, porque é velho, quer o arremate da vida, algo mais do que uma simples lembrança, como digo, o ápice que lhe dignifique a vida, ou como brinco com meus amigos, bons católicos, querem, o passaporte para o Céu; e isto é a própria razão da placidez da velhice, porque se fosse para morrer sem isto, os velhos já teriam morrido bem muito antes.

Peter Pan é uma fábula que nunca me deixa a cabeça. A vida em eterna juventude ou mais que isto, em infância sabiamente vivida, por padrões de sagaz maturidade, o que parece ser um contrasenso, mas não é (o homem de hoje, é o menino de ontem, como penso, ter sido dito por Machado de Assis).

De outra banda, a vida do Capitão Gancho, que luta contra Peter Pan, para ter o que o menino tem e ele não tem, é o contraponto da estória porque o tempo, na vida de velho, do Capitão Gancho, se lhe esvai. Gancho quer ser, mas teme não possa ser mais. Um crocodilo comeu-lhe uma das mãos e engoliu-lhe, ao tentar lhe comer a barriga, seu gigantesco relógio de bolso e o tictac dele, que não para de bater, na barriga do monstro, é o quanto apavora o nosso Capitão; e porque fá-lo lembrar sua inaptidão para a vida, pela mão que se foi e o tempo, que lhe passa, como o relógio que bate, cada vez que o crocodilo dele se aproxima, para comer-lhe o resto do velho corpo, é o aviso para ele de que seu tempo está se findando.

De épocas muito antigas, cresceu uma lenda do homem que vendeu sua alma ao Diabo, que fora Fausto. Muitos dizem que essa venda, fora para que ele ganhasse em troca da alma, que dera ao Demo, muito ouro e bastante prestígio. Mas, não! Um poeta alemão, Goethe, um dos que poetou esta estória, diz que fora Fausto um velho, que queria mais de vida, para poder mais ser o que antes não fora e nada mais. Fazer, pelo tempo de vida que lhe restaria, o que não lhe permitira ter feito: o que nem bem pode ser angariar ouro ou simplesmente prestígio.

Mas o que me surpreende no Fausto de Goethe, é que Deus o perdoa, por ter se vendido ao Diabo, salvando-o a Virgem Maria e assim é que o fazem ser conduzido, pelos anjos, ao Paraíso, cantando:

“O nobre espírito está salvo

Do mundo atro do demos:

Quem aspirar lutando ao alvo,

À redenção traremos.”

Nunca desista do amanhã!

* O santa-cruzense Luiz Antonio Sampaio Gouveia é advogado em São Paulo