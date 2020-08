Nayara Moreno: O ano da autoestima

O ano da autoestima

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Aninho estranho esse 2020, hein? Quase todo mundo tem algum motivo para sair resmungando aí pelos cantos. Alguns perderam parentes e amigos (aí não é resmungar, é chorar mesmo), muitos perderam empregos, outros fecharam seus negócios. Nossa vida passou ter várias restrições, nosso país dividido em falsas ideologias políticas e sociais e até nosso futebol está meio melancólico, com os estádios vazios.

Aí você pergunta: mas diante de um cenário tão desolador, como o título desta coluna é “O ano da autoestima”? Pois é, exatamente porque estamos vivendo um período confuso e cheio de chateações e tristezas que precisamos nos encher de amor próprio – o primeiro passo, aliás, para ter empatia e respeito ao próximo.

E como levantar esse autoestima que anda caída, caída? Claro que não há uma “receita de bolo” para isso. Mas podemos aqui bater um papo. Você precisa se valorizar e buscar se cercar de bons sentimentos e aquilo que lhe dê prazer. Valorize seu trabalho, valorize suas habilidades, valorize seus gestos.

Veja bem, eu escrevi “valorize seu trabalho”, e não disse “ame seu trabalho”. É utopia pensar que todos gostem de seu trabalho. E nem é preciso. O importante é você entender que o seu suor ajuda a fazer a roda girar. E a sensação de dever cumprido alimenta a alma e faz bem a sua autoestima.

E quando você se olha no espelho? Tem mais motivos para sorrir ou ficar incomodado? Sua imagem física deve lhe agradar, antes de agradar aos outros. E se incomoda, não é pecado algum ir atrás daquilo que que vá te fazer sentir-se melhor. Emagrecer, tirar rugas, estrias, mexer naquela marquinha de expressão. Isso não é nada fútil e nem narcisista. Isso é a busca por um sentimento interno que pode te levar a tão sonhada autoestima. Do mesmo jeito que pessoas “fora do padrão de beleza” atual podem ser cheias de si e se amarem muito. Ótimo também!

Dificilmente você será feliz sem cuidar desta tal de autoestima. E será muito difícil passar relativamente bem por esse ano com a moral lá embaixo.

Porque, como diz Chico Buarque, “Muita mutreta para levar a situação/Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça/E a gente vai tomando que, também, sem a cachaça/Ninguém segura esse rojão”.

* Nayara Moreno é enfermeira

pós-graduada e Responsável

Técnica pela AleNeto Enfermagem