Apaixonado pelo esporte e rádio, Marcos Ramos morre aos 53 anos

Santa-cruzense morava em São Pedro e tinha um site de esportes

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Radialista, esportista, jornalista e professor, Marcos Ramos foi encontrado morto no último sábado, 15, em sua casa na cidade de São Pedro do Turvo. De acordo com informações médicas, ele teve um infarto fulminante. Há havia sofrido outros dois há alguns meses e Marcos foi aconselhado a cuidar mais da saúde, já que era diabético. Ele tinha 53 anos.

Formado em Educação Física, o esporte sempre esteve à frente de sua trajetória. Radialista da Difusora durante muitos anos, Marcos Ramos se destacou como repórter de campo. Chegou a ser colaborador do DEBATE no final da década de 1980, onde fez exatamente a cobertura esportiva. Já casado, morou durante algum tempo em Divinópolis-MG, onde lecionou na escola estadual “Armando Nogueira” e treinou equipes infantis e juvenis.

Marcos também esteve ligado à música, participando de alguns festivais em Santa Cruz e outras cidades. Era, inclusive, compositor.

De volta a Santa Cruz, Marcos criou um pequeno jornal esportivo, o “Placar Geral”, que era feito em impressoras jato de tinta e distribuído gratuitamente nos campos de futebol e em lojas de conveniência. Passava madrugadas confeccionando o jornal, que tinha como foco dar visibilidade ao esporte amador, aquele setor que muitas vezes é esquecido nos programas esportivos das emissoras de rádio.

Mais tarde, o “Placar Geral” se transformou um site na internet, com milhares de seguidores nas redes sociais. Aprovado em concurso público, Marcos passou a ser professor da rede municipal de ensino em São Pedro do Turvo. No entanto, nos finais de semana o esporte continuava a ser a sua principal paixão.

“Onde tinha uma competição, lá estava o Marcos à beira do gramado, tirando do ostracismo os torneios amadores”, lembra o jornalista Aurélio Alonso. Segundo ele, o professor era presença obrigatória em qualquer campo de futebol, seja no estádio “Leônidas Camarinha”, no campo do Cruzeiro, XX de Janeiro ou em gramados pelas várzeas do município. “Ele ajudou a divulgar o esporte da cidade, como poucos fizeram”, disse Alonso.

Marcos Ramos também acompanhava, claro, os jogos da Santacruzense no “Leônidas” ou em outras cidades. Com a internet, ele chegou a fazer transmissões ao vivo de jogos, narrando e filmando pelo celular ao mesmo tempo. Mas não deixava de lado até jogos de torneios infanto-juvenis ou de veteranos.

Nos Jogos Santacruzenses, por exemplo, uma tradicional competição promovida na semana do aniversário da cidade e com várias modalidades em disputa, Marcos Ramos cobria de tudo, de futebol ao truco.

Marcos foi casado com Alzira Morbi Garcia Ramos, com quem teve a filha Ligia. Nas redes sociais, recebeu muitas homenagens de amigos e de dezenas de alunos, que publicaram vídeos lembrando do professor. O corpo do esportista foi sepultado na manhã de domingo, 16, no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo.