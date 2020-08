DICAS – Edição de 24 de agosto de 2020

LIXO Em 2015, o prefeito Otacílio Parras garantiu que não renovaria o contrato de limpeza pública com a MRover. Em entrevista ao Santa Cruz News — cujo dono hoje é secretário de Comunicação, Cláudio Antonioli —, Parras afirmou que a MRover teria de realizar um bom serviço “para não ter seu nome sujo”.

LIXO 2 Anos depois, vêm à tona os fatos de que Otacílio assinou contrato superfaturado com empresa ligada à MRover, possivelmente envolvida no que seria o “cartel do lixo”.

ELEIÇÕES A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo licenciou quase 30 servidores dispostos a disputar uma vaga para a Câmara Municipal. Entre eles está a nora do prefeito Otacílio Parras (PSB).

BOA NOTÍCIA O ex-agente de Trânsito José Teodoro Andrade, que estava em coma após um grave acidente de trânsito, teve alta na semana passada e, segundo informações preliminares, está se recuperando.

REGIÃO O município de Assis, a pouco mais de 100 quilômetros de Santa Cruz do Rio Pardo, foi condenado a ressarcir a União no valor de R$ 11,5 milhões. O motivo: aterro sanitário que funcionou de maneira ilegal. Segundo a acusação, o solo foi prejudicado.

REGIÃO 2 A prefeitura de São Pedro do Turvo está executando o ex-prefeito José Carlos Damasceno em R$ 276 mil por multas decorrentes de condenações judiciais.

REGIÃO 3 Em Ourinhos, o prefeito Lucas Pocay (PSD) quer aprovar projeto que dá à prefeitura o direito de não recolher os valores devidos ao Instituto de Previdência Municipal até dezembro. A administração alega que a pandemia do novo coronavírus limita o orçamento. O Sindicato dos Servidores criticou o PL.

NÃO VAI O vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) decidiu que não vai se candidatar à reeleição neste ano. Quem vai concorrer no seu lugar é a esposa.

BANCO DE HORAS Após questionamento do vereador Luciano Severo (Republicanos) sobre a necessidade do banco de horas negativo dos servidores lotados na Educação — cuja carga horária poderia chegar a 10 horas diárias com trabalho inclusive aos finais de semana — o prefeito Otacílio Parras anunciou que estuda anular a medida. O prefeito garante, porém, que não tem a ver com o questionamento de Severo. Alguém acredita?

PAUTA O anúncio do prefeito foi feito na rádio 104 FM um dia depois que a secretaria de Comunicação do governo recebeu um questionamento do jornal sobre o assunto. Ao invés de responder ao DEBATE, o prefeito resolveu ir a um microfone.

MISTÉRIO Alguém sabe quem é o dono da Abedesc?

Lixo a céu aberto

Uma quantidade enorme de entulhos está sendo despejada numa área próxima ao Distrito Industrial. Na semana passada, aliás, alguém chegou a atear fogo no local. É um terreno amplo e, com os entulhos, aparenta ser um “lixão”. A prefeitura diz que não houve nenhuma autorização para o despejo e que os órgãos estaduais competentes foram comunicados para a realização de vistorias.