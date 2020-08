Ex-dirigente acusa Edvaldo de pôr ‘dinheiro público’ no bolso

Para Agenor, vereador deveria ter sido cassado quando foi presidente

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Após se ver livre de ser processado no caso das “horas extras”, o ex-presidente da Codesan Cláudio Agenor Gimenez deu entrevistas a emissoras de rádio de Santa Cruz na semana passada. Em uma delas, acusou o vereador Edvaldo Godoy, candidato a vice na chapa governista, de “passar a mão no dinheiro da Câmara e colocar no bolso”.

Segundo Agenor, o fato que aconteceu quando Edvaldo ocupou a presidência da Câmara, entre 2005 e 2006, poderia tê-lo cassado ou até mesmo levado o vereador à prisão.

O episódio citado por Agenor refere-se a “empréstimos” feitos pela Câmara não apenas no mandato de Edvaldo Godoy (SD), mas do presidente anterior, Luiz Besson. Os adiantamentos eram feitos para funcionários e vereadores e alguns valores não foram sequer descontados posteriormente.

O Tribunal de Contas detectou a irregularidade, denunciada na época pelo DEBATE, e o Ministério Público abriu inquérito para processar os envolvidos. Edvaldo, que era o presidente na época, ainda teve tempo de “corrigir” a falha e providenciar a devolução dos valores. Besson, entretanto, foi condenado e ficou com pendências na Justiça durante um certo período.

Na verdade, Agenor se indispõe com Edvaldo desde 2015, quando o vereador presidiu a primeira CPI que investigou a contabilidade da Codesan. Dois anos depois, uma outra CPI, presidida por Luciano Severo (Republicanos), apurou as “horas extras” e responsabilizou Agenor. O ex-presidente, então, também rompeu com Severo, aquele mesmo que chegou a lançar como candidato a prefeito na sucessão de Otacílio.

Na Band, ao lembrar que o governo de Otacílio praticamente acabou e se limita a “organizar as gavetas” para o sucessor, Cláudio Agenor Gimenez elogiou o candidato a prefeito governista Diego Singolani.

No entanto, deixou claro que dificilmente apoiará a chapa porque o vice é Edvaldo Godoy. “Este nome eu não apoio nem para vice, nem para prefeito, nem para vereador e nem para nada na política de Santa Cruz”, afirmou.

Agenor disse que vai participar da campanha eleitoral neste ano apenas como eleitor. “A pandemia inviabilizou minha participação dentro daquilo que eu imaginava, que era como candidato a prefeito”, explicou.

De fato, em 2018 Agenor chegou a ter o nome lançado pelo próprio Otacílio Parras como seu candidato, mas caiu no ostracismo após levar a Codesan a uma situação falimentar e se envolver em atos de improbidade administrativa.

O mais rumoroso foi ter sido citado pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa como beneficiário direto do dinheiro desviado dos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele processou a ex-tesureira, mas a ação está suspensa.

Ainda sobre Edvaldo, Agenor disse que o vereador, quando presidente da Câmara, só devolveu o dinheiro dos adiantamentos, “com juros e correção monetária”, porque o Ministério Público obrigou. “Imagine hoje se o Paulo Pinhata pegasse R$ 5 mil da Câmara, além do salário, e botasse no bolso dele, escrevendo lá que era um adiantamento. Ora, isto daria até cassação de mandato ou prisão”, disse. “Quem fez uma coisa dessa, imoral e indecente, não pode ser vice-prefeito e deveria ter sido cassado. Não é porque tem o poder que pode pôr a mãozona lá”, insistiu.

Agenor também ficou mais de 40 minutos na rádio Difusora, sendo entrevistado pelo assessor do prefeito Otacílio Parras, Roger Garcia. Nas duas emissoras, ele atacou “pessoas” usando termos como “mau caráter, mentirosas, medíocres, covardes, sacanas e ladras”. Quase sempre, porém, não nominou o alvo dos ataques.

No entanto, Agenor criticou duramente o vereador Luciano Severo, que presidiu a “CPI das Horas Extras”, chamando-o de “mentiroso”. Para Agenor, o relatório final da CPI que o responsabilizou, apresentado pelo vereador governista Lourival Heitor (SD), foi escrito na verdade pelo procurador jurídico da Câmara.

O vereador Edvaldo Godoy (SD) minimizou os ataques de Cláudio Agenor Gimenez. Procurado, o provável candidato a vice na chapa de Diego Singolani (PSD) disse que “dependendo de onde vem o ataque, o silêncio seria a melhor resposta”. Entretanto, concordou em explicar a situação narrada pelo ex-dirigente da Codesan.

De acordo com o vereador, o caso envolvendo recursos da Câmara, presidida por ele entre 2005 e 2006, aconteceu há mais de 15 anos e não gerou nenhum processo. “A lei da época é a mesma de hoje”, ressaltou.

Edvaldo Godoy disse que nunca houve nada ilícito e muito menos dolo. “Estou há quase 16 anos na vida pública e nunca sofri um processo sequer. Nenhum”, afirmou. Segundo ele, o Ministério Público sempre teve a mesma seriedade, naquela época e hoje, numa referência indireta às denúncias do MP contra Agenor.

Ao qualificar as palavras do ex-presidente da Codesan como “grotescas”, Edvaldo concluiu: “Não vou bater ou rebater para não desassear minhas mãos”.