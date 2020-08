Morre o técnico de rádio Severiano Rodrigues Filho

Severiano tinha 94 anos e morreu na tarde de sexta-feira, 21

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O técnico de rádio Severiano Rodrigues Filho morreu na sexta-feira, 21, em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo a família, ele teve complicações em vários órgãos, em razão da idade avançada, e o coração não resistiu. Severiano tinha 94 anos e foi um dos primeiros funcionários da rádio Difusora em 1948, ano da inauguração da antiga ZYQ-8. Trabalhou na emissora durante décadas, só perdendo em longevidade para José Eduardo Catalano, que apresenta um programa vespertino até hoje.

A história de Severiano se confunde com a do próprio rádio em Santa Cruz do Rio Pardo. Afinal, ele trabalhou na emissora com antigos donos, como Leônidas Camarinha, Carlos Queiroz, José Cesário Pimentel e Amerquiz Júlio Ferreira.

Antes, ajudou os pais na lavoura e foi relojoeiro. Até alguns anos atrás, ainda era capaz de consertar relógios.

Severiano Rodrigues foi considerado um “craque” no manejo dos equipamentos. Quando havia alguma pane, a rádio só ficava fora do ar alguns minutos, o tempo suficiente para o profissional chegar ao prédio ou na torre que existia nas imediações do cemitério de Santa Cruz. Aliás, a velha torre foi instalada pelo próprio Severiano.

Ele foi do tempo em que os aparelhos usavam válvulas e, graças a uma sugestão do técnico, o sistema passou a ser transistorizado. Foi tão amigo do ex-prefeito Carlos Queiroz, dono da rádio nos anos 1960, que foi convidado a se lançar candidato a vereador em 1963. Ele ainda guardava o “santinho” que o grupo imprimiu, mas garante que nem fez campanha. “Fiz só para o Carlos”, lembrou em 2018, numa entrevista ao DEBATE.

Além de trabalhar no rádio, Severiano Rodrigues Filho chegou a promover shows musicais na cidade, muitos com a renda revertida para igrejas católicas. O técnico chegou a trazer a dupla Tonico e Tinoco no auge da fama, para uma apresentação no antigo Cine Pedutti — atual “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto”.

Severiano era viúvo de Irma Rodrigues e deixou os filhos Luiz Carlos, Valter, Célia e Vera. Seu corpo foi sepultado na manhã de sábado, 22, no cemitério de Santa Cruz.