Tubinho: a risada não entra em quarentena

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Com as atividades circenses suspensas em função da pandemia do novo coronavírus, o artista circense “Tubinho”, que tem fortes ligações com Santa Cruz do Rio Pardo, estreou uma série inédita na plataforma de vídeos youtube nesta sexta-feira, 21. A risada, afinal, não entra em quarentena.

O programa “Condomínio do Tubinho” será exibido pelo canal “YouTubinho”, dirigido pela equipe do artista.

O tema é baseado em três figuras emblemáticas que moram em um condomínio de casas populares. Tubinho, o palhaço, Jurubeba, o bêbado, e Sr. Pinto, o velho, são os protagonistas das peripécias.

Os vídeos são exibidos em todas as segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio dia, na plataforma digital.

O roteiro é assinado por Pereira França Neto — o nome verdadeiro de Tubinho —, nascido em Curitiba-PR.

“Em cada um desses dias da semana, vamos visitar a família de um dos personagens. Apesar de inéditas, as esquetes trazem aquele sabor das comédias que encenamos diariamente em nosso circo, mas que tivemos de interromper por causa da pandemia”, diz o palhaço.

O momento, diz o palhaço, será para reviver as risadas e matar as saudades das apresentações presenciais, que certamente fazem falta não só aos artistas, como também para os espectadores.

Tubinho chegou a Santa Cruz do Rio Pardo na década de 1990. Fez tanto sucesso que a estrutura de seu circo ficou montada na praça Carlos Queiroz durante vários meses. Voltou ao município várias vezes nos anos seguintes.

Chegou a protagonizar o “Tubinho — O Filme”, lançado em 2006 no Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto. O longa-metragem trata de um garoto viciado em internet que descobre o circo. A película foi rodada em Botucatu e teve o custo de R$ 40 mil na época.

O ator de teatro Beto Magnani, colunista do DEBATE e filho do artista santa-cruzense Umberto Magnani Netto, ajudou na produção.

A última vez que Tubinho esteve em Santa Cruz do Rio Pardo foi em 2017, quando apresentou “Tubinho de Minissaia” na sede da Associação Comercial.

O palhaço também chegou a fazer campanha eleitoral na cidade. Primeiro para o tucano Adilson Mira e, anos depois, para Otacílio Parras (PSB).

Tubinho cresceu em meio a uma família que já participava de espetáculos circenses. O apelido “Tubinho”, na verdade, foi herdado de seu tio Juve Garcia, que comandava o “Circo do Tubinho” nos anos anteriores a 1990. A “família Tubinho”, aliás, conta com 35 pessoas envolvidas nos espetáculos.