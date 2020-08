Apae se prepara para a semana do deficiente

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais se prepara para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A entidade deve realizar uma série de debates que promovem a inclusão social. O tema do ano, aliás, é neste sentido: “Protagonismo empodera e concretiza a Inclusão Social”.

Em nota encaminhada à imprensa, a entidade afirma que pretende ajudar na valorização dos direitos das pessoas na comunidade, “entre as quais se destacam as pessoas com deficiência”, diz a nota.

“A pessoa com deficiência deve ser amparada para que o protagonismo evolua com a experiência positiva sobre esse aspecto e que ao seu redor o compromisso coletivo com investimento em ações condutoras de conquistas e papeis de destaque na liderança de sua vida, venham de forma empoderada e fortalecida”, emenda.

Temas como atuação do Estado e a importância da família em todos os processos da vida da pessoa com deficiência também estão em pauta.

“Quando se fala em inclusão social deve-se ampliar as ideias e repensar que a pessoa com deficiência tem seu lugar de direito na sociedade e o papel da sociedade e da família é fundamental na remoção de barreiras e na construção de outras relações com a mesma”, afirma a entidade.