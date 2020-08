Pinhata manda caso da ‘câmera 12’ à Polícia Civil de Santa Cruz

Vereador João Marcelo protestou na sessão de segunda, afirmando que o presidente da Câmara “só faz lambança”

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Alvo de um requerimento de informações do vereador João Marcelo Santos (PSD) solicitando imagens do sistema de monitoramento da Câmara, Paulo Pinhata (PTB) determinou o envio dos pedidos e das filmagens para a Polícia Civil, que já abriu inquérito para apurar crimes de ofensas contra o presidente da Câmara. João Marcelo, que é um dos averiguados no inquérito policial, protestou contra a decisão e disse que Pinhata “só faz lambança”. Ele teve a palavra cassada durante a última sessão da Câmara, na segunda-feira, 17.

Pinhata foi vítima de “fake news” espalhada por blogs e sites. Ele foi acusado de ter sofrido um acidente com sua moto em razão de estar supostamente embriagado. O caso aconteceu em maio, mas até hoje o vereador é vítima de ofensas.

Pinhata denunciou o caso ao Ministério Público, que determinou a abertura de inquérito policial. Foi aí que começaram a divulgar que as imagens do sistema de monitoramento poderiam mostrar o vereador em situação de embriaguez. Cópias das imagens — que não apontam absolutamente nada — foram entregues, mediante requerimento, aos vereadores João Marcelo Santos e Marco “Cantor” Valantieri.

As insinuações sobre as imagens foram vazadas aos blogs por funcionário da Câmara. Em seguida, o vereador João Marcelo Santos denunciou que faltavam as imagens de uma das câmeras. Em novo requerimento, ele pediu uma “sindicância” contra Pinhata e ameaçou o presidente com processo criminal.

Pinhata disse que a própria empresa de monitoramento havia salvado as imagens da “câmera 12” em outra pasta, daí o equívoco na gravação. Ele entregou as imagens — as mesmas que estavam disponíveis em outros ângulos — ao vereador. João Marcelo, então, distribuiu as imagens para os sites que ofenderam Pinhata. A gravação mostra o momento em que Pinhata deixa o prédio da Câmara em sua motocicleta, sem qualquer indício de embriaguez.

Na segunda-feira, Pinhata determinou que a resposta ao vereador João Marcelo Santos fosse lida em plenário.

Ele diz que o colega, que é advogado, parece desconhecer que “sindicância” é exclusiva para servidores públicos, não sendo cabível para investigar agentes políticos.

Em seguida, ao afirmar que não há qualquer fato grave em desfavor do presidente, Paulo Pinhata determinou o envio de todos os documentos, inclusive o pedido de João Marcelo, para a Polícia Civil. Além disso, solicitou que tudo seja anexado ao inquérito que apura crimes contra o presidente, nos quais são averiguados donos de sites e os vereadores Marco “Cantor” e João Marcelo Santos.

João Marcelo se irritou e disse que Pinhata “faz lambanças e agora nós é que somos culpados”.

Em pronunciamento, o vereador afirmou que os sites que ofenderam o vereador são, na verdade, “vítimas do presidente da Câmara”. Ele pediu que os requerimentos de órgãos da imprensa solicitando as imagens também fossem encaminhados à polícia.

João Marcelo começou a falar em tom ríspido e Pinhata o alertou de que ele não podia ofender o presidente. Em seguida, ainda sob protestos de João Marcelo, o presidente cassou a palavra do colega, determinando o corte do microfone.