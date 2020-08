ACE lança aplicativo e anuncia promoções

Comerciante pode até consultar SPC através do celular

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo (ACE) lançou na terça-feira, 18, um aplicativo no celular para facilitar a vida dos comerciantes associados e dos próprios consumidores. O dispositivo já pode ser baixado através da APP Store diretamente do aparelho ou no Google Play. Segundo o presidente da ACE, Artur Araújo, o objetivo é valorizar os comerciantes da cidade, especialmente neste período de pandemia.

A nova ferramenta facilita as operações online. De acordo com a gerente da ACE, Mara Araújo, o aplicativo foi desenvolvido por uma empresa especializada e é prático. “Com o aplicativo, o comerciante não precisa usar o computador ou se deslocar até a entidade. Tudo é possível ser feito através do celular”, explicou.

O associado tem acesso, no mesmo dispositivo, a informações do Sebrae e consultas do SPC e Serasa. Mas também é possível solicitar, inclusive, o certificado digital.

O aplicativo também traz inúmeras outras informações, de interesse não apenas dos comerciantes. Através dele, por exemplo, é possível saber o horário de atendimento do comércio, que desde o início da pandemia mudou várias vezes. Além disso, o usuário pode ter informações sobre o mercado de trabalho, convênios, promoções no comércio e até se inscrever em clubes de vantagens.

Segundo Mara Araújo, o aplicativo ainda traz inúmeros telefones de empresas, um problema que se tornou crônico desde o fim das listas telefônicas. “Este guia comercial é muito importante para a comunidade. Além do telefone de uma determinada empresa, consta o endereço, a categoria comercial, o whatsapp e até como chegar ao local”, disse.

Ela lembrou que a ACE recebe todos os dias consultas sobre endereços ou telefones de empresas da cidade. Com o aplicativo, o usuário recebe a informação através do celular. Também facilita o usuário a se cadastrar nas promoções da entidade, como as tradicionais “seladinhas”.

Mara Araújo explicou que a pandemia mudou o cronograma de promoções da ACE. Neste ano, por exemplo, as “seladinhas” serão mantidas, cujo lançamento deve acontecer até o final do ano. “Nós ainda estamos formatando o lançamento, mas neste ano não haverá premiação de carro ou moto. Os valores serão mais baixos, com a distribuição de vale-compras”, explicou.

A ACE também suspendeu o tradicional evento de final de ano na praça Leônidas Camarinha, quando havia um show musical durante o sorteio de prêmios. “É tudo bem diferente nesta época, mas vamos continuar valorizando o comércio e os consumidores”, afirmou.

Aliás, quem baixar o aplicativo também vai concorrer a prêmios, seja comerciante ou consumidor. Basta se inscrever num link que está disponível no dispositivo. Os sorteios serão realizados a partir de setembro e até o final do ano.