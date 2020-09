Franco Catalano: ‘Matriarca moderna’

Matriarca moderna

Franco Catalano

CULTURA Tenho esse costume besta de, vira e mexe, checar no Google os nomes dos meus familiares. Essa semana fui surpreendido ao buscar o nome da minha avó: descobri uma conta recém-criada do Twitter (segundo minha irmã um reflexo da pandemia, para interagir com os portais de notícias e canais a cabo) e um comentário preocupado em um site religioso.

Vovó sempre foi a frente de seu tempo. Dona Angela Catalano enviuvou jovem, aos 34 anos, e criou sozinha seus quatro filhos. Por necessidade, com a herança se esvaindo, buscou trabalho como professora e, desde que minha memória pode alcançar, serviu na Secretaria de Educação. Teve computador antes de mim, passou apuros na webcam com um tarado antes dos “nudes” serem algo da moda. Tem smart tv, tablet, notebook e celular. Usa o banco digital, Facebook e Instagram. Gosta de assistir séries da Netflix e da Amazon Prime. Compartilha notícias por Whatsapp e, aos poucos, está conseguindo distinguir as “fake news” dos fatos reais. Quando a saudade aperta, faz videochamadas com os filhos, netos e incontáveis agregados.

Por anos, cuidou de minha bisavó, a saudosa Dona Lourdes Castanho, figura central da nossa família, que contava, à época, com mais de 50 membros “chegados”. Quando a matriarca faleceu, aos 98 anos, ouso dizer que minha avó, naturalmente, ocupou o trono vazio. Mãe e filha, sempre fiéis a Deus e à Igreja Católica, colocavam familiares, amigos e conhecidos em suas preces diárias. Tinham em comum o coração generoso e a preocupação com o bem-estar das pessoas. E só.

Vovó é o oposto da Bisa em todos os outros aspectos. Dona Lourdes era a discrição em pessoa. Dona Angela gosta de dançar Sidney Magal em festas e acredita que conselhos devem ser dados quer queira o aconselhado, quer não. Lembram-se do site religioso que citei no primeiro parágrafo? Pois bem, nele – certamente sem desconfiar que o comentário estaria no radar do neto e do Google – expressou sua preocupação com os netos que, em suas palavras, estariam “distantes de Deus”.

Teme, por medo de que logo partirá para os braços do Pai (iludida, esquece que somos uma família de longevos), não haverá cumprido sua missão na Terra de evangelizar tantos quanto possa. Fique tranquila, vovó! Pode não ter criado netos super-religiosos, mas definitivamente nos transmite diariamente os valores de união, bem querer e bem tratar.

Arriscando um puxão de orelha (mais um dentre os muitos que já levei e levarei), compartilho com vocês um pouco da história da avó maluquinha que todos adoram.

* Franco Catalano é arquiteto