DICAS – Edição de 30 de agosto de 2020

PT A Justiça Eleitoral aprovou com ressalvas as contas do Partido dos Trabalhadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Há uma irregularidade de natureza formal, e não financeira, o que, segundo a Justiça, é irrelevante para comprometer o julgamento.

PT 2 Um dos responsáveis pelo partido é o vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro, que foi “esquecido” pela administração Otacílio Parras (PSB), antigo companheiro de partido.

PÁSCOA? A secretaria de Educação vai distribuir só agora ovos de Páscoa a seus servidores. No entanto, eles foram adquiridos há meses, segundo explicou o secretário Marco Marteline em entrevista à radio 104.

CRESCIMENTO O IBGE divulgou na semana passada as estimativas populacionais para o Brasil em 2020. De acordo com a publicação, Santa Cruz do Rio Pardo ganhou 270 habitantes em um ano. Na região, Ipaussu ganhou 98 novos moradores, Piraju 63, Ourinhos 810, Bernardino de Campos 10 e São Pedro do Turvo, 33. Chavantes não ganhou e nem perdeu habitantes.

MISTÉRIO A pendenga entre Otacílio Parras (PSB) e o vereador Luciano Severo (Republicanos), sobre o cheque “doado” pelo atual prefeito e não descontado nas eleições de 2006, não ficou de bom tamanho para nenhum dos lados. Afinal, o que desejava Otacílio ao emitir o cheque depois da campanha eleitoral do candidato derrotado a deputado? E qual o motivo de Severo ter guardado o cheque como “relíquia” e apresentado publicamente somente agora? São os mistérios da política…

PENDRIVE Por falar em polêmica, aquela história do “pendrive” que, de acordo com o prefeito, Luciano Severo entregou à administração na véspera do depoimento de Otacílio à “CPI das Horas Extras” não deu em nada. Severo negou a história, e a Câmara chegou a aprovar um requerimento remetendo o assunto para o Ministério Público. Um ano depois, não há nem inquérito em andamento sobre uma história sem pé e nem cabeça.

DESPACHO O prefeito de Ipaussu, Sergio Guidio (PSDB), fez uma “live” no facebook, na noite de sexta-feira, 28, para denunciar um ato de vandalismo. Alguém jogou dentro do prédio da prefeitura de Ipaussu um pacote com material característica de “despacho” espiritual para o mal. Guidio lamentou o episódio em ano eleitoral.

OURINHOS Mesmo sob pressão de sindicatos e da própria população, vereadores da base do prefeito Lucas Pocay (PSD) aprovaram projeto que desobriga o Poder Público a recolher as taxas previdenciárias dos servidores até dezembro. Parte da imprensa ourinhense chamou a medida de um verdadeiro “calote” na véspera de uma eleição.

Remédios descartados

Uma grande quantidade de medicamentos foi encontrada no antigo “Clubinho da Prefeitura”, perto da vila Divineia, jogada num buraco em meio ao matagal. O local está abandonado. Quando a reportagem foi acionada, o lote já havia sido levado embora. É provável que a administração esteja apurando o crime.