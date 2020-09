Do Direito à paixão por vinhos

Promotor aposentado, Maurício Ferreira se dedica ao estudo de vinhos e já apresenta até programas

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Promotor atuante durante décadas no Ministério Público paulista, Maurício Ferreira, 58, está aposentado da promotoria desde outubro do ano passado. Não deixou o Direito de lado: segue acompanhando o mundo jurídico das mais variadas formas. Mas passou a ter tempo para descobrir outras paixões. Uma delas ganhou Maurício: vinhos.

Decidiu que se dedicaria quase que integralmente ao estudo dos vinhos após manusear alguns livros antigos sobre o tema. Eles estavam na estante de seu escritório havia anos. Um local que, em tempos não tão distantes, apenas publicações jurídicas eram retiradas para estudo e trabalho.

Leitor voraz, Maurício logo tomou gosto pelos vinhos. Não necessariamente em bebê-los, embora os aprecie com grande frequência, segundo diz, mas para entender a arte que envolve a produção e distribuição da vinicultura. “Só bebo em companhia de minha família ou nos horários de almoço ou janta”.

A escolha não é injustificada. Para o estudioso, o vinho não deve ser apreciado quando se está sozinho. “É algo para se beber em companhia. Com familiares ou amigos”, pontua. “Não é igual a cerveja ou outros tipos de bebidas alcoólicas”.

Dono de uma cultura única e uma retórica eloquente, Maurício recebeu o DEBATE em sua casa na última quinta-feira, 27. Ele é filho do saudoso dono da rádio Difusora Amerquiz Júlio Ferreira e chegou a comandar programas de rádio nos anos 1990. Talvez para relembrar os antigos tempos, Maurício optou por manter o gravador em mãos enquanto conversava com a reportagem.

Recentemente, o ex-promotor passou a apresentar programas nas redes sociais onde conversa com espectadores sobre a cultura de vinhos. Fez, aliás, uma parceria com a loja de presentes “Letícia Crivelli” para apresentar os curta-metragens. “O retorno tem sido positivo”, conta.

Mas nem sempre foi assim. Maurício lembra que, ainda na juventude, tomava vinhos servidos no saudoso “Pingão”, de “Dedé” Fernandes, acompanhado por pizzas. “Era um vinho servido em jarra”, lembra.

Ouviu, certo dia, a história de que o vinho era da marca “Mioranza”. “O Dedé me disse que ele e o frei Cláudio, de Timburi, compravam uma carga fechada do vinho e o mantinham enterrados debaixo da igreja com areia. E iam retirando pouco a pouco”, cita. A história, infelizmente, nunca foi confirmada. pois os dois já morreram. Mas Maurício gostou da ideia.

“Comecei a comprar garrafões de Mioranza. Na época, o Toninho Mardegan me deu de presente um arrolhador”, lembra. A partir daí, Maurício separava o vinho em garrafas de 650ml, rotulava e guardava com um papel onde se lia a data do armazenamento.

Apreciou vinhos durante vários anos. Nunca, porém, havia estudado a seu respeito. Até porque não tomava apenas vinho: vez ou outra, aos finais de semana, curtia um uísque. Porém, teve um problema grave de saúde em 2006, quando ficou internado dois meses.

Ao receber alta, imaginou que teria de seguir uma dieta com restrições. Perguntou ao médico, mas ouviu o inesperado: poderia voltar à vida que levava. Maurício, no entanto, decidiu que mudaria. Cortou o consumo de bebida alcoólica a partir daquele ano.

Só voltaria a beber em meados de 2017, numa viagem à Europa para comemorar os 30 anos de casamento com a mulher, Neia Bianchi Ferreira. Era, afinal, uma ocasião especial. “Não vai tomar nem um vinho comigo?”, questionou Neia. “Tive que ceder”, brinca.

Foi quando a paixão pela vinicultura voltou. Há algum tempo, Maurício comprou um material profissional para se dedicar aos estudos. Já passou por duas provas — tem certificado nível 2 pela WSET (Wine & Spirit Education Trust), organização global que ministra cursos e exames na área. Se prepara para a terceira prova — que será realizada somente depois que a pandemia passar —, e será mais difícil. O teste implicará degustação de mais de 70 vinhos e questões dissertativas.

Mas já conhece praticamente tudo. Aprendeu, aliás, a legislação que diz respeito à vinicultura. Explica naturalmente os dois grandes tipos de vinho: vinho tinto fino e vinho tinto de mesa.

“O vinho fino é produzido a partir da Vitis vinífera, uma espécie de uva. Todos os vinhos do mundo inteiro são variedades desta família”, cita. A grossura da casca da uva é um dos fatores que diferenciam os vinhos e seus aromas.

“O vinho tinto fino tem aroma diferenciado. Ele entra na taça de um jeito. Se agitado, apresenta outro aroma. Pode ser até de abacaxi. O sabor também muda. Isto é a complexidade de um vinho”, diz. Já o vinho tinto de mesa é feito com uva americana, frutas maiores que possuem mais líquidos e menos açúcar. O teor alcoólico é menor”, explica. Este estilo não possui o que Maurício chama de “aromas complexos”.

Segundo o estudioso, os melhores vinhos secos são os finos. “A pessoa precisa estar treinada para tomar o vinho de mesa seco. Não é para qualquer paladar”, afirma. Ele pondera, no entanto, que se trata de uma questão de costume. “E o costume precisa ser respeitado. Há vinhos que te oferecem mais ou menos coisas. E aí você precisa do estudo para aprofundar o paladar”.

Maurício sabe de cor as regiões do mundo onde se fabrica os melhores vinhos. Do Chile à Rússia, país que tenta combater o vício em vodca com a substituição pelo vinho. “Não há casos de alcoólatras viciados em vinho”, diz. Confessa, no entanto, ser um grande defensor dos vinhos brasileiros.

“Da Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas Gerais, até São Paulo, já há culturas que produzem vinhos finos premiados na Europa. Sem contar o Rio Grande do Sul, grande produtor”, diz.

Nem todos, no entanto, são tintos. Vinhos brancos, diz Maurício, também possuem excelentes marcas e qualidades. “Eles são produzidos com uvas brancas ou sem casca”, diz. Maurício indica seu consumo com caldos quentes. “É questão de textura, algo mais voltado à gastronomia. Não é recomendável, por exemplo, tomar vinho tinto com queijos leves”, diz. Há uma explicação química e biológica para isso. “Queijos leves devem ser tomados com espumantes”.

Um vinho bom deve necessariamente ser equilibrado. “Os elementos do vinho são a acidez, o álcool e a concentração de fruta. Tudo isso precisa estar em equilíbrio. Não basta ter muita fruta e pouca acidez”, diz. E a taça deve ser levada em consideração. “A de cristal é a melhor. Ela não retém sabores ou aromas”, explica.

Uma ligação interrompe a conversa. Era um vendedor do Sul de equipamentos de degustação. Maurício explica que comprou uma peça que, em breve, pretende usar em um curso sobre vinhos que planeja administrar.