Beto Magnani: O telescópio

O telescópio

Beto Magnani

— Perdemos o controle faz tempo.

— Ainda dá pra salvar.

— Dá nada! Já era!

— É só mudar algumas coisas. Aos poucos tudo se recupera.

— Não devíamos nem ter acendido a primeira fogueira. Claro que não ia dar em coisa boa.

— Também não exagera.

— A briga começou aí. Quando alguém acendeu o maldito fogo.

— Tá vendo alguma coisa?

— Acho que é Júpiter. Dá para ver as luas perfeitamente. Demais!

— Acha Saturno.

— Péra. Não quer ver Júpiter?

— Quero ver os anéis. Procura Saturno.

— Calma. Nunca tinha visto as luas de Júpiter. Só em fotos.

— Saturno é mais legal.

— Tudo é legal no Universo.

—Também não é assim. Tem coisas horríveis também.

— Nunca observei nada horrível. Só coisas maravilhosas.

— Tem muita coisa maravilhosa. Mas tem horrível também. Deus criou coisas bonitas e feias. Ou você acha que tudo que ele fez é bom? Tem ruim também.

— Quem falou em Deus? Tô falando do universo.

— Ele criou tudo isso.

— Você já viu Deus?

— Se vi não sabia que era ele.

— Júpiter eu tenho certeza que existe. Tô vendo agora.

— Acho que ele não é tão justo como dizem.

— Sei lá!

— Pelo que falam, parece um pouco manipulador.

— Um pouco?

— E egoísta. Tudo tem que ser conforme a sua vontade.

— Porque só ele sabe o que é melhor para cada um.

— Será que sabe mesmo?

— Só tô repetindo o que a gente houve. Eu não acredito. Nem nunca acreditei.

— Eu acredito. Tenho raiva, mas acredito. E muito.

— Raiva?

— Muita coisa que acontece eu não gosto. Muita coisa não precisava existir. Só faz sofrer. Só estraga o que é bom. Pra quê? Por que tem que ter coisa ruim no meio das boas?

— Boa pergunta?

— Vamos embora? Queria ver Saturno, mas tá ficando muito frio.

— Por que não trouxe um agasalho?

— Esqueci.

— Dizem que frio é psicológico.

— Também não trouxe um psicólogo.

— Se eu não fosse jornalista seria psicólogo.

— Eu quero ser investigador.

— Jornalista também investiga.

— Eu sei. O padre falou que os jornalistas sempre descobrem as coisas antes. Sabem mais do que a Polícia.

— O padre falou isso?

— Falou que tem que tomar mais cuidado com jornalista do que com policial.

— Tomar cuidado por que?

— Não sei. Acho que pra ninguém saber das coisas erradas.

— Coisas erradas? Que coisas erradas?

— Sempre tem o certo e o errado.

— Como assim?

— Sempre foi assim. Isso é eterno.

— Não é assim não. De que coisa errada o padre estava falando?

— Não tem fim. É infinito. Como o universo.

— Tem fim sim. O que é errado tem que ter fim.

— Mesmo que tenha fim, será eterno enquanto durar. Como o amor.

— O que o padre anda fazendo de errado?

— Assim é a vida.

— Aquele padre nunca me enganou.

— Vou embora. Tá muito frio. Deixa os anéis pra depois. São eternos mesmo.

— Vou com você. Espera só eu desmontar o telescópio.

— A verdade é que vão os dedos e ficam os anéis. Fui.

O jornalista ficou sozinho. Continuou vendo Júpiter por um tempo. Eu observei tudo de longe, não resisti. Fiquei curioso para ver as luas de Júpiter. Pensei em me aproximar, mas ele começou a desmontar o equipamento. Desisti. Guardou o telescópio e saiu apressado. Deve ter ido direto para a igreja. Também fiquei intrigado com a história do padre. Continuei ali. Vendo a Lua. A olho nu. (Magú)