Pascoalino: Um quadro que não tem preço

Um quadro que não tem preço

Pascoalino S. Azords

Esqueça os leilões onde um homem de negócios que às vezes abomina as artes plásticas arremata uma tela de Picasso pelo equivalente a cinco fortunas (declaradas) do ex-governador Quércia, menino pobre de Pedregulhos, vereador e depois prefeito de Campinas, que Deus ajudou na política. Corte vários zeros à direita e me diga: quanto você pagaria para ter hoje uma imagem da sua rua?

A minha rua era a Rua Elizabete. Quando chegamos na carroceria de um caminhão que voltava vazio de bananas da capital, ali ainda não tinha chegado guia, sarjeta, esgoto, água encanada e luz elétrica. Na baixada do Micena, o cenário não inspirava nenhum pintor a armar o seu cavalete, nem um japonês a queimar uma chapa na sua velha Rolleiflex e esperar meio século até que um daqueles meninos voltasse atrás de comprar um postal. Pensando bem, na minha rua só faltava mesmo pintor e fotógrafo, o resto tinha: leiteiro, bucheiro, vendedor de quebra-queixo e algodão doce, afiador de facas e tesouras, padeiro e, claro, muitos sorveteiros. Não sei se porque o futuro era inevitável, ou porque estávamos a menos de 500 metros do centro da cidade, de repente, as benfeitorias começaram a chegar, uma atrás da outra, como notícia ruim.

Ao longo dos anos, procurei guardar, à minha maneira, a imagem jamais captada daquela rua. Seria esse o quadro que encontraríamos no hipotético leilão do começo desta crônica, ao qual você e eu teríamos comparecido nem que fosse só para examinar o catálogo, beber alguma coisa por conta do marchand, e não comprar nada. Considere que, ao invés de aquarelas improváveis, figuras destorcidas e telas psicografadas, você desse de cara com a sua rua emoldurada. Não a sua rua de hoje, que essa você pode mandar fotografar até de avião amanhã se quiser. Falo daquela ruazinha distante e esquecida que só Fellini seria capaz de recriar no estúdio nº 5, o maior da Cinecittà, em Roma. Porém, como já disse, da Rua Elizabete não ficou uma única foto, e Fellini está morto. A maioria dos atuais moradores nada sabe daquela rua de terra. Interessados no terreno, eles compraram barato casinhas de duas águas com um alpendre na porta da frente. Derrubaram as casinhas e mandaram erguer sobrados impenetráveis atrás de grades intransponíveis. Construíram casas ainda maiores do que as dos professores e comerciantes que no passado formavam a respeitada elite da minha cidade.

Eu devia logo dizer ao leitor que não tolera conversa de leiloeiro, que desconfia da procedência da bebida servida de graça e não cai no conto da pintura mediúnica, que esta crônica foi escrita sob a impressão que me causou o quadro do pintor primitivista Armando Pereira da Silva, feito a meu pedido. Armando pintou a Rua Elizabete vista da baixada do Micena para o alto da cidade. Quando chegamos de São Paulo, o Armando já perambulava por ali, entre a horta do Urias e a rua de cima, saída de Dirce Reis. No primeiro plano está a casa do caminhoneiro Zé Pernambuco, pai do cego Horácio, e a casa de meus pais, ainda só com quatro cômodos e um puxadinho sobre a cisterna. Daí para frente, as outras casas vão se sobrepondo em direção à Rua 2, onde a gente achava que começava a cidade propriamente dita. Nesse trecho ou quarteirão o Armando pintou tudo o que era fundamental para alguém que crescia com os pés no chão: os barrancos à frente das casas (que desapareceram com a pavimentação); as cercas precárias entre quintais que a gente vazava atrás de manga rosa, maracujá doce e laranja lima; os varais de arame farpado armados de bambu para nos cicatrizar para o resto da vida, o areião do meio da rua pra gente cair enquanto aprendia a andar de bicicleta; tudo assistido por janelas azuis de madeira lavrada e urubus que gravitavam sobre o progresso no alto extremo do quadro, perto da velha rodoviária.

À esquerda, Armando situou o antigo cemitério com seus imponentes flamboyants em flor à espera dos mortos, e dos vivos em novembro. No outro extremo, a igrejinha onde jazia o Senhor Morto dentro de um caixão de vidro, demolida para dar lugar a um supermercado. Os postes de aroeira ainda não tinham atravessado para o outro lado da rua. Ao pé do penúltimo poste, ao anoitecer, sentava-se o velhinho contador de histórias, cercado de besouros e mariposas. O marteleiro demorava um pouco pra passar, mas passava, atiçando a nossa coleção de lombrigas.

Não se vê na tela um único automóvel! Apenas a carroça do verdureiro em frente à casa do finado Ivan que remendava sacos de estopa antes de morrer afogado numa sexta-feira santa, a carrocinha azul do padeiro cheinha de roscas doces e, lá na frente, na esquina do seu Anselmo, uma charrete levando uma mulher da zona para tomar Benzetacil na farmácia do Morais. E a gente brincando de arquinho, e o caminho da escola cortando terrenos baldios, e as privadas de buraco de onde a gente pulava com um guarda-chuva imitando paraquedista; e a rua de baixo, por onde iam as vacas com formiga nas ventas a caminho do matadouro, e as touceiras de rosas nativas, e os pés de coloral, a mula do seu Astolfo, cujo leite nos aliviava a tosse comprida, a moita de sabugueiro da avó do Silvio Botina para nos arrebentar o sarampo…

O quadro do Armando ficou melhor do que a encomenda. Graças a ele tenho em casa, numa parede que dá para o Norte, a Rua Elizabete com tudo que me é de direito. Pra dizer a verdade, só dei por falta do barulho da serraria transformando a paisagem em tábuas largas, da voz do Zé Gatti no serviço de alto-falante, a conversa alta dos periquitos no alto das mangueiras, e de um cheirinho de fumaça que vinha do fundo das casas, de uma lata fervendo roupa, um tacho de sabão, um mocotó derretendo pra virar geléia…

* Publicado em 20/12/2009 e reproduzido em 30 de agosto de 2020