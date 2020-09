Capitão Augusto defende Otacílio e alfineta o prefeito Pocay

André Fleury Moraes

O deputado federal Capitão Augusto Rosa (PL) defendeu a administração de Otacílio Parras, reafirmou seu apoio à chapa governista, amenizou os atritos que teve ao longo dos últimos anos com o prefeito e criticou a gestão Lucas Pocay (PSD), de Ourinhos.

“Otacílio é, sem dúvida, o melhor prefeito que Santa Cruz já teve”, disse. Em 2017, Augusto chegou a romper com Otacílio e admitiu na época que pretendia formar um grupo político no município. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na qual estava presente, aliás, o então vereador da oposição Edvaldo Godoy, hoje candidato a vice pela chapa governista.

Ele reclamava da falta de divulgação de verbas que destinava a Santa Cruz por parte do prefeito Otacílio. O prefeito reagiu e disse que o deputado tentava comprar votos com emendas parlamentares, o que, segundo Otacílio, era uma “atitude desonesta”.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, Capitão Augusto sugeriu que o rompimento “são águas passadas”. Augusto criticou o candidato da oposição Luciano Severo, a quem chamou de “traidor”.

Em discurso, Rosa defendeu sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, porém, Rosa criticou Bolsonaro, admitiu a possibilidade de impeachment e disse que ele fora eleito presidente “e não dono do Brasil”.

Adversário político do prefeito Lucas Pocay, de Ourinhos, Augusto tenta formar uma chapa de oposição na cidade que foi seu domicílio eleitoral até ano passado. Os indicados devem ser a coronel Cenise e Robson Sanches, dependendo de uma pesquisa eleitoral. “Lucas Pocay foi uma grande mentira para Ourinhos”, alfineta.