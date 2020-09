Diego prega continuação da ‘era Otacílio’ e prioriza saúde pública

Edvaldo Godoy, candidato a vice-prefeito da chapa, prega “Executivo forte com Câmara coesa”

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O nome de Diego Singolani (PSD) para concorrer à prefeitura nas eleições deste ano foi oficializado na coligação “O Trabalho Continua” do grupo político do prefeito Otacílio Parras (PSB). A homologação aconteceu durante a convenção do PSD, PSB, PL, MDB e SD na última quinta-feira, 3, na Câmara. O candidato a vice da chapa é o vereador Edvaldo Godoy (SD).

Ex-secretário de Saúde, Diego esteve à frente da pasta de 2014 até o início do ano. Seu nome já havia sido anunciado no ano passado. O mesmo aconteceu com Edvaldo.

Em discurso, Diego citou obras que coordenou enquanto secretário de Saúde e afirmou que “o trabalho da administração foi reconhecido até pelo Ministério da Saúde”.

O candidato também agradeceu o apoio dos deputados federais Capitão Augusto (PL) e de Rodrigo Agostinho (PSB), ambos de Bauru, e também do deputado estadual Ricardo Madalena (PL), primo do prefeito Otacílio.

“Ricardo nos ajudou muito na instalação de novos leitos para a UTI neonatal”, lembrou. Diego disse que deputados são “importantes pontes” para se obter progresso em município. E valorizou a saúde pública. “Saúde não é gasto”, lembrou.

Singolani admitiu que estava nervoso — é uma de suas primeiras aparições políticas e a primeira como candidato oficial — e discursou durante menos tempo do que seu padrinho político Otacílio. “Ninguém trabalhou sozinho em nossa administração. O resultado vem de uma equipe toda”, citou.

“Hoje você vê asfalto, iluminação, pontes em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso não é demagogia”, disse. Diego disse que teve Otacílio como seu “professor”.

O candidato não descartou a hipótese de pedir conselhos a “Dito do Sindicato”, por exemplo, o atual vice-prefeito de Otacílio que pouco foi citado no último ano.

Ele lembrou também que Edvaldo Godoy, com quem divide a chapa, foi seu professor. “Me ensinou geopolítica. Talvez por isso eu esteja aqui”, brincou.

Singolani reafirmou que política exige responsabilidade e que o próximo prefeito “não pode sentar na cadeira para aprender a trabalhar”.

“Do jeito que a cidade está, com dinheiro bem investido e aprovação de mais de 80% da população, tem que continuar”, afirmou. Não citou, no entanto, a que pesquisa se referiu.

Diego disse também que a administração “foi responsável pela construção de uma saúde pública humanizada” em que a população é bem recebida. “Saúde é muito mais do que consulta, remédio e exame. Prevenção, assistência social, esporte e cultura. Tudo isso é importante”, ressaltou.

Formado e pós-graduado em Administração Hospitalar, Singolani começou a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia em 2004. “Fui criado naquele lugar”, afirmou.

“Quando cheguei no hospital eram caixas e caixas de cirurgias eletivas para serem feitas. Não saíam mais do que oito delas por mês. Em 2013, primeiro ano de Otacílio, já eram 40 ou 50 por mês”, lembrou o ex-secretário.

Diego também citou novos postos de saúde que foram construídos ao longo dos últimos oito anos, a implantação de um centro odontológico na UPA e a inauguração do Centro de Saúde da Mulher, promessa de campanha de Otacílio Parras.

Já Edvaldo Godoy (SD), candidato a vice-prefeito da chapa, criticou em discurso administrações anteriores — que chamou de “retrógradas” — e reiterou que “não existe mais o toma-lá-dá-cá em Santa Cruz”.

Godoy deixou a oposição no ano passado depois que recebeu a proposta de ser candidato ao Executivo pela base governista.

Vereador eleito e reeleito desde 2004, Godoy deixou o DEM na janela partidária que aconteceu em abril. O parlamentar era da “velha guarda” do partido, que teve como “cacique” o ex-vereador Jorge Araújo durante muitos anos.

“Houve um período em que Santa Cruz parou no tempo. Mas hoje voltou ao progresso”, disse Godoy, que defendeu “um Executivo forte com uma Câmara coesa”.