Otacílio critica Mira, oposição, ‘traidores’ e não descarta 2024

Prefeito diz que, se estiver em boas condições, vai concorrer novamente ao mesmo cargo daqui a quatro anos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito Otacílio Parras (PSB) criticou na convenção do grupo governista o ex-líder político Adilson Mira (PSDB), a quem derrotou nas urnas em 2016 com 78% dos votos. Ele também se referiu a vereadores como “traidores” da administração.

Otacílio se referia, entre outros, a Luciano Severo (Republicanos), que até 2018 era líder governista na Câmara e com quem rompeu após a “CPI das Horas Extras”. Hoje, Severo é pré-candidato a prefeito de Santa Cruz pela oposição.

“Alguns dizem que é preciso fazer mais. Mas eles não participaram da formação desta receita”, disse Otacílio. “É preciso continuar este trabalho incessante e insano”, afirmou.

Em discurso ácido que durou mais do que o do candidato Diego Singolani, Parras reiterou o termo “felicidade” várias vezes durante o discurso e disse que “ser feliz é deixar o outro feliz”. E repetiu: “Temos de pensar no coletivo”. A aposta de Parras é vencer com 82% dos votos. “É difícil, mas não impossível”, disse, estabelecendo o índice como meta eleitoral.

Em referência às administrações Adilson Mira (2001-2008) e Maura Macieirinha (2009-2012), o prefeito afirmou que o pensamento do povo mudou e que o antigo líder tucano teve de se contentar com apenas 22% dos votos nas últimas eleições. “Fizemos nos meus mandatos mais do que os 12 de PSDB”, afirmou.

Otacílio criticou também a grande quantidade de cargos comissionados que havia na época. “Eram 134 chefes, incluindo a Codesan. Hoje, a chefia está a cargo de funcionários concursados da administração. Eles têm estímulo para trabalhar”, afirmou.

Ele defendeu que seu grupo tenha maioria na Câmara porque, caso contrário, “os eleitos deserdarão”. “São desertores. Sobrevivem às custas da traição”, atacou. “Sem maioria é um desastre”, afirmou.

Otacílio elogiou o vice-prefeito petista Benedito Batista Ribeiro, o “Dito do Sindicato”, seu antigo companheiro de partido. “O Dito nunca fez algo em benefício próprio quando assumiu enquanto eu estava de férias”. “É um amigo de longa data”, lembrou o prefeito. Batista não vai concorrer a nenhum cargo nas eleições de novembro.

O prefeito elogiou os deputados que prestigiaram a convenção e se lembrou do ex-deputado Milton Monti (PL), que, segundo Otacílio, foi um dos que mais ajudaram Santa Cruz. “Infelizmente, Milton não foi reeleito, senão estaríamos melhor ainda”, disse.

No ano passado, entretanto, Parras fez duras críticas ao ex-deputado e disse que Monti ficou “desgostoso e prejudicou Santa Cruz”. Em resposta, o ex-deputado afirmou que Otacílio teria falha de memória. “É um doido”, emendou.

O prefeito contou que desde o início não queria indicar alguém político como candidato à sucessão, mas um nome exclusivamente técnico. Porém, adiantou que o candidato a vice teria, necessariamente, de ser político.

A escolha de Diego, segundo Otacílio, se efetivou porque, além do trabalho, o ex-secretário tinha “potencial eleitoral para se transferir votos”. Segundo o prefeito, outros membros da administração não tinham esta característica.

Parras elogiou Singolani e afirmou que o ex-secretário foi um dos responsáveis pelo crescimento da Saúde em Santa Cruz do Rio Pardo. “É uma pasta com muito investimento. O titular geralmente fica queimado. Mas aqui não foi assim”, alegou.

O prefeito garantiu que Diego, se eleito, terá liberdade para escolher seu secretariado, caso seja eleito. “Alguns poderão continuar. Ou todos, ou nenhum”, afirmou. Finalizou o discurso com um leve soco no púlpito.

Em entrevista após a convenção, Otacílio admitiu a intenção de, em caso de vitória nas urnas, atuar como conselheiro de Diego. “Queira ou não, ele não tem a experiência de longo prazo que eu tenho”, disse. “Tem que ir adaptando e conhecendo”.

Otacílio não esconde o desejo de voltar a concorrer ao Executivo em 2024 e nega que Diego seja um “intermediário” para que ele volte à política logo depois. “Já disse que só retorno se estiver bem de saúde”, disse, sugerindo que pode, inclusive, disputar a eleição contra o próprio Diego. Otacílio, que recentemente lançou sua pré-candidatura para 2024, terá 70 anos na próxima sucessão.

“Isto independe do fato de um eventual mandato do Diego ser bom. Ele já sabe desta condição desde que aceitou concorrer. Ele é novo, pode concorrer a várias eleições ainda”, afirmou. Otacílio descarta, no entanto, disputar vaga para deputado em 2022.

Esta foi a sétima convenção partidária que o prefeito participou. Vereador em 1989 e pré-candidato a vice em 1992, derrotado na convenção do PMDB, ele disputou a prefeitura em 2004 e 2008 até vencer em 2012. “Esta é diferente de todas. A pandemia impossibilita os candidatos de trazer seus familiares ou amigos”, aponta. Ele não descarta a hipótese do grupo realizar comícios em outubro, na campanha eleitoral, caso o coronavírus se mantenha estabilizado.

Otacílio teve dificuldades com a transição de governo em 2012, quando computadores da prefeitura chegaram a ser formatados e ele não obteve um relatório da situação do município. Reclamou do fato durante anos, mas garante que a transição do atual governo para o próximo prefeito será democrática. “Independentemente de quem seja o eleito, já determinei aos secretários para que façam relatórios de tudo para uma boa transição”.