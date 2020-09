Deputado Rodrigo Agostinho quer aliança e relação com Santa Cruz

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ex-vereador e ex-prefeito de Bauru, reeleito em 2012 com votação recorde de 82% dos votos válidos, o hoje deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB) defende uma aliança com Santa Cruz do Rio Pardo e afirmou que é raro ver um secretário de Saúde disputando uma eleição para prefeito. “É porrada todo dia”, disse.

Agostinho fez uma tímida campanha em Santa Cruz em 2018. “Andei a pé nas ruas do comércio fazendo campanha”, disse. Ele admite que pretende tornar Santa Cruz um de seus redutos eleitorais, já que, na região, seu ponto forte é Bauru. “Não tinha uma história com a cidade. Mas quero construir”, cita.

“No ano passado encaminhei emendas para Santa Cruz e já estou preparando outras no orçamento deste ano. Otacílio é meu colega de partido”, afirmou. Ex-MDB, Agostinho deixou o partido em 2017 após o desgaste do governo Michel Temer (MDB).

Rodrigo é hoje um dos deputados com maior número de projetos e relatorias na atual legislatura (2019-2022). Foi um dos responsáveis pela aprovação da lei que aumenta as penas para agentes públicos que pratiquem atos de corrupção no período de pandemia.

Defensor das causas sociais e do Meio Ambiente, Agostinho é um crítico da gestão do ministro Ricardo Salles, que gere a pasta, e diz que a pauta é um tema que leva para a vida. “O Brasil está ficando mais quente. Perdemos muitos hectares de floresta por ano. Isso tem que parar”, diz.

“Estamos com uma seca muito grande no centro-oeste. O pantanal está pegando fogo. Rios não conseguem se recuperar, e a agricultura tem sofrido bastante. Isso influencia na economia das pessoas”, emendou. Para ele, “o Brasil precisa fazer sua lição de casa”.