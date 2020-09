Mercado imobiliário de Santa Cruz volta a apostar em ‘verticalização’

Prédios residenciais grandes e pequenos estão são lançados em Santa Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Alguns fracassos imobiliários que aconteceram no fatídico “Plano Cruzado” de 1986 lançou uma sombra sobre a verticalização imobiliária em Santa Cruz do Rio Pardo. Naquele mesmo ano, vários empreendimentos foram lançados, mas apenas três vingaram, sendo apenas um residencial de grande porte — o edifício Califórnia, próximo da prefeitura, que até hoje ainda não foi totalmente concluído e nem ocupado. Desde então, ninguém apostava que Santa Cruz pudesse voltar a investir na verticalização imobiliária. Mas os ventos estão soprando para outra direção.

Nos últimos meses, vários empreendimentos estão sendo lançados ou já com obras em andamento. O mais ambicioso é o “Residencial Ingá”, na rua Joaquim Manoel de Andrade, a uma quadra do Ingá Clube Náutico. O empreendimento será construído pela Construtora Reng em parceria com a Correto Imóveis e outras empresas.

Na verdade, o projeto original do “Ingá” já tem dois anos. Foi remodelado pela Ricci Higa, uma empresa de arquitetura que aumentou o número de apartamentos, e recebeu aporte financeiro da AS Resinas. Todos os registros e autorizações, inclusive alvarás, já foram expedidos para o início da construção.

O prédio deverá ser concluído num prazo estimado de 30 meses. Segundo Daniel Goulart, 40, da Correto Imóveis, o projeto foi totalmente remodelado após o ingresso de novos parceiros. “Os apartamentos foram ampliados e ganharam condições mais interessantes. Há, por exemplo, alguns duplex, e o prédio também terá uma área de lazer térrea, com espaço gourmet e salão de festas.

O “Residencial Ingá” possui características interessantes, como apartamentos de luxo e outros mais modestos, todos num mesmo edifício. No total, serão nove andares com dois apartamentos térreos e mais 32 apartamentos convencionais e outros quatro na cobertura. Estes últimos terão uma área de lazer exclusiva, com churrasqueira e até uma jacuzzi.

Sem sair do papel, aproximadamente 15% dos apartamentos já foram vendidos. Segundo Daniel Goulart, a construção civil sofreu uma queda de até 40% no início da pandemia, mas se recuperou rapidamente e hoje já enfrenta até escassez de materiais. Além disso, os insumos sofreram até 50% de aumento nas fábricas. A Construfácil, por exemplo, uma das divisões da Correto, está enviando seus caminhões para o Paraná e Minas Gerais em busca de cimento.

Para Daniel, os problemas enfrentados por construtoras de prédios na década de 1980 trouxeram desconfiança para a verticalização imobiliária em Santa Cruz. “É por isso que preferimos nos associar a um investidor. Assim, independentemente das vendas, o prédio será concluído”, explicou.

Ele ressalta que um apartamento tem vantagens em relação a uma casa, especialmente a questão da segurança e privacidade. “Além disso, o fato de Santa Cruz estar empregando muita gente de fora, o apartamento passa a ser uma opção interessante, para morar ou alugar. Aliás, já existem pessoas perguntando sobre locação dos futuros apartamentos”, disse Daniel.

Projetos menores

Nos últimos meses, também vários pequenos prédios de apartamentos estão sendo lançados ou em construção. A CAF Construtora, por exemplo, já terminou uma construção perto do estádio “Leônidas Camarinha”, batizado de ”Stella”, com oito apartamentos. Neste, todas as unidades foram vendidas e já existem famílias morando no prédio. E até o final do ano a empresa deve entregar o “Edifício Major”, na praça Major Antônio Aloe, o bairro mais antigo de Santa Cruz do Rio Pardo.

O “Major” começou a ser construído no início do ano. São 14 unidades, das quais 10 já estão vendidas. O conceito é oferecer uma casa com baixo custo de condomínio — hoje, aproximadamente R$ 30 — a preço competitivo, de aproximadamente R$ 250 mil. Cada apartamento tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço e uma “sacada gourmet”, inclusive com instalação para churrasqueira.

O custo do condomínio é uma preocupação de todos os empreendedores. No “Residencial Ingá”, por exemplo, a estrutura vai permitir o funcionamento digital.

* Colaborou Toko Degaspari