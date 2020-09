‘Salto do Menegazzo’, um lugar esquecido

Destaque no Plano Turístico de Santa Cruz do Rio Pardo, elaborado em 2015, ‘Salto do Menegazzo’ vive abandono

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Palco da largada do evento anual “Corrida de Boia” durante mais de uma década e local de lazer para centenas de pessoas no início dos anos 2000, o “Salto do Menegazzo” vive dias difíceis. São poucos aqueles que se aventuram para andar vários quilômetros de estrada de terra e mais alguns metros de caminhada pela trilha.

O “Salto” foi incluído no Plano Turístico de Santa Cruz do Rio Pardo em 2015 junto com outros pontos conhecidos do município, como o Clube Náutico — local que a prefeitura tem interesse em desapropriar, conforme decreto publicado no ano passado. Há meses, a administração de Otacílio Parras (PSB) vem enaltecendo o futuro parque ecológico, importante obra do governo. Mas existem pontos do Pardo dos quais pouco se fala. O “Salto” é um deles.

O local fica na estrada rural a partir da rua Olavo Madureira, que dá acesso à antiga AABB de Santa Cruz. Se localiza, no entanto, vários quilômetros à frente. Partindo da prefeitura, por exemplo, a distância é de oito quilômetros. A reportagem foi até suas margens na quinta-feira, 3.

Quem se lembra do auge do Salto é o produtor rural aposentado Paulo Fernando Menegazzo, que fez 85 anos na terça-feira, 25. Ele é dono de uma propriedade pela qual se deve passar obrigatoriamente para chegar ao Salto.

Paulo já nasceu na região do Salto que leva, aliás, o sobrenome de sua família. Não era naquela propriedade exatamente, mas próximo dali. Vivia com os pais e outros nove irmãos. Era, a princípio, uma casa de tábua.

Cresceu e formou família. Seus sobrinhos frequentaram o Salto durante vários anos. “Quando havia corrida de boia chegavam por aqui mais de 30 carros”, lembra. Chegou a ter problemas com roubo. “As pessoas vinham em bando e pegavam coisas de minha casa”, lamenta. Ele teve de fechar o acesso à sua propriedade.

O movimento caiu muito nos últimos anos. “O doutor Otacílio chegou a conversar comigo sobre uma ideia de fazer algo aqui. Mas isso faz tempo”, diz Paulo. O DEBATE questionou a prefeitura nesta sexta-feira sobre eventuais projetos para revitalizar o Salto, mas não obteve resposta.

Não é fácil encontrar uma trilha que dê acesso ao Salto. É necessária uma caminhada à beira da mata para saber o ponto exato de entrada. Sem muitos frequentadores, no entanto, galhos e cipós camuflam a passagem. A grande quantidade de plantas no local também apaga o caminho, o que dificulta a visão sobre a trilha.

Uma ponte passa sobre um desvio de água criado no século passado para irrigar a agricultura local. Até o ano passado ela ainda existia. Foi construída pelos sobrinhos de Paulo, que morreram há cerca de sete anos. Mas ela sucumbiu.

Por sorte, há uma passagem de concreto erguida quando o desvio foi feito. Também existe a possibilidade de passar por um tronco de uma árvore que caiu num passado recente e atravessou os dois lados de terra. Os dois casos exigem equilíbrio.

Cada uma das pontes dá acesso a trilhas distintas. Mas são apenas cerca de 30 passos para se chegar às margens do Salto. Ouve-se cada vez mais o barulho das pequenas quedas d’água e da correnteza do Pardo conforme as margens se aproximam.

Uma mesa antiga de madeira ainda ocupa o espaço onde, anos atrás, eram feitos piqueniques e até mesmo churrasco. Ainda existe um pequeno círculo sobre a terra rodeado por pedras queimadas. Ali almoçaram dezenas de famílias.

Não há muita sujeira nas margens. Mas não é preciso procurar a fundo para se encontrar lixo. Debaixo de galhos e já repletas de areia, por exemplo, a reportagem encontrou garrafas de vodca com sinais de que estavam ali havia anos.

A quase completa limpidez do Salto — talvez pela pouca quantidade de pessoas que receba — impressiona a santa-cruzense Juliana Victor, que esteve no local há alguns meses. Foi a primeira vez que ela pisou nas margens daquele ponto do Pardo.

“É uma paisagem linda. O acesso é um pouco difícil, pois não se tem muita noção de como chegar ou por onde passar. Mas encanta os olhos”, diz Juliana.

Ela defende uma maior valorização do Salto desde que não prejudique o Pardo. “Um eventual projeto deve ser muito bem planejado”, diz. Segundo Juliana, um acesso mais seguro é o que falta para melhorar o Salto.

Envolvido diretamente com causas ambientais e ex-presidente da ONG Rio Pardo Vivo, Luiz Carlos Cavalchuki carrega boas lembranças do Salto. “Perdi a conta de quantas vezes fui até lá. Seja para nadar ou para descer o rio de boia ou caiaque”, disse. “É um local imponente”, garante.

Cavalchuki vê a baixa frequência de pessoas que hoje vão ao local como fator da época. “Piscinas estão mais acessíveis atualmente. Temos mais lazer privado. O acesso ao local também foi fechado por causa de vandalismo na propriedade por onde se dá o acesso ao Salto”, diz.

Luiz Carlos ressalta, no entanto, que o lugar daria um excelente parque ambiental temático. “E não precisa de grandes investimentos, pois a beleza natural já existe”. Cavalchuki lembra, por exemplo, das vezes em que levou sua família para o Salto.

“Até meados de 2012 era comum a presença de pessoas pelo local. Há também outros pontos no Pardo que dariam ótimos pontos turísticos, como o Salto do Guacho ou a Usina Velha”, diz o ecologista.