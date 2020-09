DICAS – Edição de 6 de setembro de 2020

ALERTA A Santa Casa de Ourinhos anunciou na semana passada o colapso de sua UTI para atender pacientes da covid-19. Até ontem, 22 pessoas morreram em Ourinhos vítimas do coronavírus e há 146 casos de contaminação. O fato preocupa toda a região, já que pacientes de Ourinhos podem começar a lotar as UTIs dos demais municípios.

ALERTA 2 Enquanto isso, em Santa Cruz do Rio Pardo o sinal vermelho foi ligado novamente. Somente na sexta-feira, 4, apareceram oito novos casos de covid-19. Ao todo, a cidade está com 88 pacientes contaminados com o coronoavírus.

SELETIVO Na convenção que homologou seu nome como candidato a prefeito pela coligação governista, o ex-secretário Diego Henrique Singolani Costa, embora amável com a reportagem, preferiu não dar entrevistas. Explicou que tinha receio de alguma restrição por parte da Justiça Eleitoral, inclusive temendo um eventual processo. No dia seguinte, “a la Otacílio”, Diego estava à vontade nos microfones da rádio Difusora, em alto e bom som.

PRECAUÇÃO Acostumado a dar os números da Covid-19 diariamente, o prefeito Otacílio Parras (PSB) não pensou duas vezes ao fazer a pose clássica para a foto com os candidatos, todos com as mãos dadas. Imediatamente após os cliques, Otacílio correu à mesa para passar álcool em gel nas mãos. Seguro morreu de velho…

IMITANDO No início da administração de Maura Macieirinha, quando a prefeita ainda levava Adilson Mira aos eventos oficiais, ela se referia ao padrinho político como “professor”. Na quinta-feira, Diego Singolani fez o mesmo ao se dirigir ao prefeito Otacílio Parras: “Meu professor”!

SE BICANDO Os deputados Rodrigo Agostinho (PSB) e Capitão Augusto (PL) trocaram afagos cordiais durante a convenção governista de quinta-feira, 3. Mais do que ideologicamente distantes, os dois são rivais nas urnas, já que o deputado militar agora mora na mesma cidade do ex-prefeito de Bauru.

A META Reeleito em 2016 com 78% dos votos válidos, o prefeito Otacílio acredita que seu candidato, Diego Singolani, pode vencer as eleições de novembro com uma diferença ainda maior. “A meta é 82% de votos e isto é possível”, afirmou. Otimismo demais à parte, falta o prefeito combinar com os adversários.

OPOSIÇÃO A oposição fará suas convenções partidárias a partir da próxima semana. Murilo Sala (Podemos) vai comandar o lançamento dos candidatos na coligação com o Patriota no próximo sábado, 12. Já Luciano Severo reúne seis partidos no dia 15. Na verdade, Murilo Sala e seu vice Maurício Cury escolheram uma data imprópria, já que no sábado os jornais já estão circulando e praticamente não há jornalismo nas rádios.

Ato falho

Ao discursar na convenção dos partidos governistas que lançou como candidato a prefeito o ex-secretário Diego Henrique Singolani (PSD), na quinta-feira, 3, o deputado estadual Ricardo Madalena riu de seu próprio ato falho. Ao enumerar os partidos relacionados na coligação, Madalena citou o PSDB. Rapidamente, corrigiu: “Não, o PSDB não!” Não em Santa Cruz, claro, pois o santa-cruzense mantém boas relações com o governador João Doria.