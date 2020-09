Fotos do Leitor: ‘O atacante Suingue’

— Por Edilson Arcoleze:

Se ouvirmos falar de Álvaro, um grande jogador da Esportiva, os mais velhos irão lembrar do primo do meu pai, Álvaro Lorenzetti, o excelente goleiro da Santacruzense no final dos anos 50 e 60. Todavia, existiu outro, com o nome de Álvaro Aparecido Pedro, o famoso Suingue. Nasceu aos 13 de março de 1946 em Rancharia/SP, veio para nossa cidade em 1962, com 16 anos de idade. Suingue, com 17 anos, foi campeão profissional pela primeira vez em sua vida. Posteriormente, foi para a Prudentina que disputa a Elite, ou seja, o campeonato principal do Estado de São Paulo. Jogou também no Palmeiras, de 1966 a 1968. No Corinthians de 1969 a 1973, Fluminense e Vasco do Rio de Janeiro, Atlas, Desportiva, Vitória (ES), Caxias (RS) e Remo do Pará. Suingue foi o único jogador da Santacruzense que jogou na mesma equipe de futebol com o Pelé, o maior jogador de todos os tempos e o Atleta do Século XX. O jogo foi uma partida pela Seleção Paulista de Futebol no ano de 1968. Jogou ao lado de Rivelino no Corinthians, Ademir da Guia no Palmeiras e muitos outros craques do futebol brasileiro. Encerrada a sua carreira como jogador, foi árbitro de futebol. Foi casado com Rosiléia Pedro, tiveram três filhos: a saudosa Sandra, José Roberto e Pâmela. Faleceu com 67 anos de idade, aos 15 de dezembro de 2013 em Vitória/ES. A escalação da Seleção Paulista de 1968 é a seguinte: Em pé — Leão, Ramos Delgado, Carlos Alberto Torres, Roberto Dias, Dudu e Rildo. Agachados — Mario Américo (massagista), Suingue, Ademir da Guia, Ivair, PELÉ, Edu e Mordomo Romeu.