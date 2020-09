Rotary Club promove a ‘Corona Zero’

O Rotary Club realizou testes em idosos e funcionários do “Lar São Vicente de Paulo” de Santa Cruz do Rio Pardo no último dia 26. O programa “Corona Zero” é patrocinado pelo grupo “Rotarianos em Ação”, que visa auxiliar todas as instituições de idosos na prevenção da covid-19. O resultado já foi divulgado e todos os testes foram negativos.

De acordo com o rotariano Haroldo de Andrade, todos foram testados através do exame PCR, que é invasivo mas tem um resultado mais rápido.

A iniciativa é do grupo “Rotarian Action for Hepatitis Eradication”, que através dos clubes de cada cidade cadastram as entidades que cuidam de idosos, incluindo seus funcionários, para a testagem da Covid-19. Santa Cruz cadastrou o Lar São Vicente de Paulo.

Todo o material e o exame de laboratório foram disponibilizados gratuitamente, sendo que a retirada e o transporte do material ao laboratório de Barueri ficaram a cargo do Rotary Club de Santa Cruz do Rio Pardo.

A aplicação dos testes foi coordenada pela secretaria municipal de Saúde, que já faz o monitoramento regular dos internos do Lar São Vicente de Paulo.