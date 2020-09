Antiga direção sugere laranjas; endereço ficava em clínica que existe há nove anos

Ex-dirigentes do partido nunca moraram em Santa Cruz; “jamais vi algum deles aqui”, diz dona de clínica de podologia

O antigo endereço da comissão provisória do Podemos, aberto em junho do ano passado em Santa Cruz do Rio Pardo, se localizava na rua Conselheiro Antônio Prado, 632. O local, porém, é onde há nove anos funciona a “Clínica dos Pés”. O partido nunca esteve ali.

A proprietária do estabelecimento é Letícia Dias. Ela chegou a assustar ao ser informada pelo DEBATE sobre o fato de que ali funcionava, ao menos no papel, uma comissão provisória do Podemos. “Estou aqui há nove anos”, diz. “Nunca nenhum partido funcionou aqui”, afirmou a podóloga.

Nos próximos dias, um oficial de Justiça deve ir até o local de trabalho de Letícia para intimar Juraci Barbosa — que foi incluído no polo passivo do processo —, cujo endereço, nos papéis do partido, indicava que ali era a casa de Juraci.

Depois que Murilo Sala assumiu a provisória da sigla, o partido se mudou para a rua Euclides da Cunha, 63. O endereço, ao menos neste caso, é real.

Há fortes indícios de que a comissão provisória do Podemos de 2019 tenha sido formada por “laranjas” — aqueles que emprestam seus nomes para ocultar e favorecer terceiros.

Juraci Barbosa, por exemplo, jamais morou em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele reside, na verdade, há vários anos em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.

Foi possível comprovar o verdadeiro endereço de Juraci através da consulta a um processo que o município de Piracaia move contra ele. Nos autos, Juraci admite que mora em Franco da Rocha, na rua Antonio Beltrame.

O DEBATE entrou em contato com o ex-presidente do Podemos na noite de quinta-feira, 10. Quem primeiro atendeu foi uma mulher, que passou o telefone para Juraci momentos depois.

Questionado sobre se foi presidente do partido em Santa Cruz do Rio Pardo, Juraci respondeu positivamente. Aparentemente nervoso, seu primeiro “sim” não foi tão compreensível. Ele precisou repetir.

A reportagem, em seguida, perguntou a Juraci se ele morava na rua Conselheiro Antônio Prado, 632. “Sim”, reafirmou. “O senhor sabia que neste endereço funciona uma clínica de podologia?”, questionou o DEBATE.

A ligação ficou praticamente muda em seguida. Foi possível ouvir alguns cochichos de Juraci a outra pessoa. Uma única frase que se pôde ouvir foi “o cara lá”. Os ruídos duraram 30 segundos. É necessário ter domicílio eleitoral no mesmo município para presidir um partido.

Além de Juraci, os outros membros da provisória do Podemos eram Valdenir Pereira da Silva (secretário-geral), Fábio Oliveira Silva (tesoureiro), Adriana da Silva Faustino (primeiro vogal) e Gildesia de Oliveira da Silva (segundo vogal).

À exceção de Juraci, todos eles moram em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo e a 25 quilômetros de Franco da Rocha.

Não há sinais de que quaisquer um deles tenham pisado uma vez sequer em Santa Cruz do Rio Pardo.

Além de Fátima Chaves (leia na página 5) e Juraci Barbosa, o jornal não conseguiu contato com mais nenhum membro da antiga comissão provisória.

Há um motivo para isso. Na formação da comissão do Podemos em Santa Cruz, Valdenir Pereira da Silva e Gildesia de Oliveira da Silva apresentam os mesmos números de celular. Ao ligar para o contato fornecido nas listas, porém, constata-se que o número pertence, na verdade, a Fátima de Jesus Chaves. Os demais contatos não atendem.

