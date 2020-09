DICAS – Edição de 13 de setembro de 2020

PODEMOS Numa salada de frutas, a investigação que envolve possíveis “laranjas” no Podemos ainda deve dar muito pano para “manga”. O caso é escabroso e precisa ser investigado a fundo, já que se trata de dinheiro público.

PODEMOS 2 Enquanto isso, o presidente do partido, Murilo Sala, se diz despreocupado. Ele assumiu a sigla sem ao menos verificar se havia eventuais transações financeiras anteriores da legenda cuja sede informada era um endereço falso.

PODEMOS 3 Os fatos, no entanto, apontam para um suposto modus operandi que pode se repetir em outros municípios. Não será surpresa se Santa Cruz do Rio Pardo ganhar o noticiário nacional durante os próximos dias.

TURISMO Os vereadores votam nesta segunda-feira projeto dos vereadores Cristiano Miranda (PSB) e João Marcelo Santos (SD) que cria o ‘cicloturismo’ em Santa Cruz. Se aprovado, estradas rurais podem ser palco de trilhas para ciclistas que quiserem se aventurar.

FUNCIONALISMO Os mais de 100 servidores alocados na Saúde ainda têm uma chance de permanecer no cargo. Eles devem ser exonerados depois que o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional uma lei da administração Otacílio Parras (PSB) que os efetivava sem concurso público.

MOTIVO O motivo é um requerimento do vereador Luciano Severo citando jurisprudências e precedentes que possam servir para mantê-los dentro do quadro da prefeitura.

COVID A Associação Comercial de Ourinhos distribuiu nota à imprensa dizendo que “apoia a volta dos eventos com todos os cuidados”. Não disse, no entanto, quais são exatamente estes cuidados.

COVID 2 O município comandado por Lucas Pocay já teve 24 mortes pela doença. Duas delas na sexta-feira, 11.

COVID 3 Em Santa Cruz do Rio Pardo, segundo dados de sexta-feira, eram 93 casos positivos e quatro óbitos até então. A doença tem se estabilizado no município, diz o prefeito Otacílio Parras (PSB).

AGENOR O ex-presidente da Codesan Cláudio Agenor Gimenez interpôs recurso contra a sentença que o condenou ao ressarcimento dos cofres da autarquia — num processo movido pela antiga empresa de economia mista que ele próprio presidiu.

CHAVANTES O conselheiro Antônio Roque Citadini pediu vistas no julgamento que analisa recurso da prefeitura de Chavantes contra parecer que rejeitou as contas de 2017 do prefeito Márcio de Jesus do Rego.

FAZENDO CERA Funcionários da Educação reclamam que estão sendo obrigados a trabalhar durante a semana nas escolas, mesmo sem alunos. A maioria não tem o que fazer.

Evento virtual

O curso de Direito do Centro Universitário Unifio terminou neste sábado sua XVII Semana Jurídica. Neste ano, porém, o evento aconteceu virtualmente. Proferiram palestra advogados e professores renomados, como Nathan Osipe, da Universidade Estadual do Norte Pioneiro (Uenp). Na foto, o professor Daniel Camargo, coordenador do curso, durante discurso sobre o evento.