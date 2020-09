Thelma Kai: ‘O velhinho do espelho’

O velhinho do espelho

Thelma Kai

Senti uma tristeza imensa ao saber que Antonio Leme da Silva faleceu em Santa Cruz do Rio Pardo. Muita gente não o conhecia pelo nome — ele era o “Baiano da Gráfica”.

Eu estava acostumada a ouvir apenas “Leme”, pois era como minha mãe tratava o amigo. Desde pequena, apreciava as visitas do Leme. Ele passava toda semana para entregar o bolão de loteria que minha mãe assinava — os dois naquela esperança de um dia enriquecerem com a sorte.

Eles tinham uma forma sempre igual de encerrar as conversas: falando dos “Anos Dourados”. E falavam com sorriso largo, com felicidade, com a alma iluminada.

— “Ê, Nildinha… E os Anos Dourados hein?”, perguntava Leme.

— “Puxa, era tão bom, não, Leme?”, devolvia minha mãe.

No final do ano, em uma de suas visitas, Leme encontrou minha mãe muito, muito bem. Apesar dos problemas de saúde, ela estava feliz — estava bem magra, só que isso a deixou ainda mais bela que o normal. Porque minha mãe sempre foi linda. Loira, alta, inteligente, elegante — e eu, quando pequena, olhava para ela com devoção e ficava revoltada por ser japonesa baixinha e não loirona, mesmo que ela repetisse à exaustão que eu era um pitéu.

Nessa tarde da visita do Leme em dezembro, minha mãe usava um vestido preto e branco de meio comprimento — estava muito calor. Mesmo no limiar dos 80 anos, ela tinha pernas perfeitas, sem manchas, sem marcas, sem varizes. No hospital, as pernas de minha mãe eram comentário nos corredores…

Quando Leme foi sair de casa, ela encostou-se no parapeito da porta enquanto ele caminhava para o portão. Antes de sair, ele olhou para trás e disse:

— “Mas como você está bonita! Fiquei muito feliz de ver você assim” — e isso foi dito sem maldade, de um modo lindo como apenas amigos idosos de longa data falam uns com os outros, com muito carinho.

Minha mãe sorriu, agradeceu, e vi que ela ficou, também, muito feliz. Algumas semanas depois, ela foi internada e passou por uma cirurgia. Em menos de 15 dias, por uma segunda operação. Suportou as duas, mas faleceu na recuperação. No dia de sua morte, fui para sua casa buscar as roupas para o funeral. Enquanto estava na sala, atendendo telefonemas e procurando documentos, escutei um chamado no portão:

— “Nildinha!”.

Reconheci a voz e percebi imediatamente que era o Leme. E percebi que ele ainda não sabia. Senti dor sincera ao abrir o portão e ver o sorriso iluminado em seu rosto.

— “Ô, menina. Está por aqui, é? E Nildinha, cadê?”.

— “Entre aqui, Leme”, eu disse, apenas. Era algo que eu sempre fazia, ele não estranhou.

Ao entrarmos na sala, peguei em seu braço:

— “Eu gostaria que você se sentasse”.

Então o Leme ficou sério — e percebeu algo. Eu me sentei ao seu lado no sofá e disse com muita suavidade:

— “Minha mãe acabou de falecer” — e fui explicando de forma resumida as operações, chorando um pouco.

Leme retorceu o rosto de dor e ficou repetindo: “Não, não, não”, enquanto passava as mãos de uma maneira convulsiva pelos cabelos ralos.

Por fim, me olhou muito sério e disse:

— “Você acabou com o meu dia, Thelminha”.

— “Eu sinto muito, Leme. Preferia não dar essa notícia”, respondi, um pouco surpresa.

Ele se levantou e foi embora. Mas voltou mais duas vezes no restante do dia, sempre atencioso, perguntando do que eu precisava. Pedi a ele que me ajudasse a avisar os colegas dos “Anos Dourados” — pois eu não me lembraria de todos, nem tinha os contatos. E ele ajudou.

De certa forma, me parece que a morte de minha mãe foi para o Leme a morte de um símbolo. De uma era. Dos “Anos Dourados”. E para mim, sua morte agora também cumpre esse papel: de marcar o final de um ciclo (maravilhoso, sim, mas mesmo as coisas maravilhosas um dia se findam).

E ontem, ao saber de sua morte, lembrei-me de uma história que Leme me contou uma vez:

— “Entrei na Pernambucanas hoje e fiquei conversando com um conhecido. Lá no fundo da loja, vi um velhinho, que ficava me olhando. Aquilo foi me incomodando. Fiquei imaginando o motivo de aquele velhinho ficar me encarando e, conforme o tempo passava, ele ia ficando com a cara mais fechada para cima de mim. Quando terminei a conversa com o conhecido, fui direto para lá, pronto para tirar satisfação com o velhinho. Mas quando cheguei perto, que surpresa: no fundo da loja havia um espelho e o velhinho… era eu!”.

Eu e minha mãe rimos demais quando Leme contou essa história, embora ele estivesse sério e ficasse repetindo que envelhecer era muito ruim. Depois disso, minha mãe e Leme ainda viveram muitos e muitos anos…

Mas eu nunca me esqueci da história e da lição: por mais que o tempo passe, jamais perceberemos o quanto estamos velhos.

E é preciso. Eu vi a dificuldade de minha mãe para aceitar a idade e o sofrimento que isso trouxe. Venho me preparando para abraçar de verdade o tempo: entender que tenho mais de 40 anos e que meu corpo não é o mesmo que andava pelas noites quentes de Bauru saltitando quando sentia o cheiro da dama da noite… Pretendo conservar o espírito jovem, mas consciente de que corpo envelhece – e que em breve serei eu a “velhinha do espelho”.

Descanse em paz, Leme.

* A santa-cruzense Thelma Kai é jornalista e tem passagem pelo DEBATE