Beto Magnani: ‘O santinho’

Histórias do Magú

O santinho

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Ser um bom prefeito não é simplesmente ser um bom gestor. Fazer bem feito o básico é fazer nada mais do que a obrigação. O bom prefeito age com os olhos além do básico.

— Só que ficar no além e deixar o básico para trás é muito pior. Sem o básico o além acaba sendo supérfluo. O básico é básico.

— Pois é exatamente o que estou dizendo, o básico é só o básico. A diferença está no além.

— Os outros não faziam nem o básico.

— E desde quando prefeito bom é bom porque é melhor do que o prefeito ruim?

— As obras estão aí para provar que ele está muito além. Quanto tempo faz que a gente não tinha uma creche nova?

— Básico.

— Básico?

— Prefeito bom não é lembrado pela obra que fez. Prefeito bom é lembrado pelo jeito que fez a obra que fez.

— Fez do jeito que pôde. Não é fácil.

— A obra é só uma obra se não tiver um pensamento no alicerce. É longa a distância entre o quê e o como.

— Você tá viajando. Vomitando frases feitas só para criticar. Deveria vomitar mais propostas e menos críticas. Suas boas ideias podem ser úteis para a nossa campanha. Pense nas eleições.

— Um bom prefeito pensa nas próximas gerações. Está muito além das próximas eleições.

— Aí você tá querendo demais! Esse político só existe nessas suas frases.

— Um prefeito pode mudar a vida das pessoas.

— Concordo plenamente. Temos sempre que pensar no que é melhor para o nosso povo.

— Tem que pensar nos indivíduos, não no povo.

— Estou é perdendo tempo discutindo isso com você. Tenho que voltar ao trabalho.

— Você perde tempo é trabalhando para esses políticos.

— Tenho que definir a frase da campanha até meio dia. A gráfica está esperando.

— Gráfica? Existe ainda?

— Claro! A internet jamais substituirá os santinhos.

— Não posso dar-me ao luxo da política. Numa ocasião, fiquei cinco minutos a escutar um político e morreu-me um velhinho em Calcutá.

— Onde?

— Em Calcutá. A madre Tereza disse isso numa entrevista.

— Pensei em “a continuidade pelo povo”. O que você acha?

— Básico.

— É para contrapor “a voz e a vez da mudança” do outro candidato.

— Um pior que o outro.

— Básico.

Eu tinha acabado de sair do museu da antiga estação de trem quando cruzei com os dois parados em frente a nova creche. Pareciam ser velhos amigos de infância. Ouvi a conversa, não resisti. Básico. (Magú)