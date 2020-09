O golpe amador em que a prefeitura de Santa Cruz pode ter caído

Administração depositou R$ 1.790 a empresa que sumiu

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Foi em 15 de setembro do ano passado que a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo recebeu papéis assinados por Magno Figueiredo e Cordeiro Filho. Era um panfleto com, aparentemente, três páginas. Na primeira, estampava-se: “Excelentíssimo Senhor Otacílio Parras Assis”.

Tratava-se de um convite da empresa “Mídia Editora e Marketing”. A finalidade era chamar Otacílio Parras (PSB) para o encontro dos prefeitos e prefeitas dos 500 maiores municípios brasileiros. “A empresa tem expertise neste tipo de programação”, dizia o folheto.

Pelo panfleto, haveria uma série de eventos programados para este encontro. Debates sobre leis anticorrupção, parcerias com deputados estaduais e federais, comunicação, tecnologia da informação, entre outras coisas. “Sua presença em São Paulo, portanto, só representará ganhos”, afirmava.

Havia uma condição para participar do evento. “Esse tipo de evento é muito raro em função da sua organização (sic) requerer investimentos nem sempre possíveis”, lê-se no convite. Era preciso pagar antecipadamente o valor de R$ 1.790. No panfleto havia especificações sobre o que seria custeado com o valor.

“Também oferecemos a oportunidade para a inscrição de Chefe de Gabinete, Secretários e Assessores, já que pelo conteúdo do evento todos teriam muita ganhar (sic)”.

O convite pedia para que a prefeitura depositasse em conta corrente o valor para a participação. O evento seria realizado em 29 de novembro do ano passado.

O secretário Fernando Azevedo Rampazo comprou a ideia. Solicitou às Finanças o pagamento de R$ 1.790 para custear a ida do prefeito ao encontro.

O design do panfleto, no entanto, era amador. Com erros de ortografia, também exibia o endereço de um site que hoje nem existe mais. Mas ainda aparentava ser verossímil. Não fosse, claro, o fato de que Santa Cruz do Rio Pardo não é um dos 500 maiores municípios brasileiros.

Na classificação de tamanho da área urbana, Santa Cruz figura na 538ª posição. Por área, sequer chega perto desta colocação. Na condição pelo número de habitantes, o município está em 699º lugar.

Não deu outra. Em 22 de novembro do ano passado, a empresa encaminhou um e-mail à prefeitura afirmando que a realização do evento fora cancelada. O motivo: poucos prefeitos e prefeitas teriam feito a inscrição.

O e-mail, no entanto, salientava que o valor pago pela administração à Mídia Editora e Marketing seria restituído. No mesmo dia, Rampazo respondeu ao e-mail. No texto, enviou a conta bancária para depósito do dinheiro.

Seis dias depois, o secretário voltou a entrar em contato com a empresa. Pedia informações sobre se o pagamento havia sido efetivado. Claro que o dinheiro não apareceu.

“Conforme comunicamos, o evento foi adiado para março do próximo ano em virtude dos prefeitos não terem confirmados presenças dentro dos prazos estabelecidos, nos impossibilitando da realização do encontro. Todas as despesas com o evento foram todas honradas (sic). Esperando contar com a vossa compreensão, ficamos gratos à vossa excelência (sic)”, respondeu a empresa.

Àquela altura, no entanto, a ida ao encontro dos 500 já sequer era desejada por Otacílio. A administração continuou cobrando os valores por e-mail, mas infrutiferamente.

Meses depois, em 15 de julho de 2020, o município interpelou judicialmente a empresa cobrando os R$ 1.790. Alega, em defesa, o Código de Defesa do Consumidor. A petição é assinada pelo procurador Antônio Manfrin Júnior.

O processo está correndo. Mas a empresa nem advogado constituído tem. A citação aconteceu por Correios, mas a carta não foi entregue porque a empresa se mudou.

Este tipo de evento é comum entre prefeituras e costuma arrecadar uma quantia considerável de dinheiro. Otacílio Parras, por exemplo, já caiu no “conto do jumento”.

Em 2018, a assessoria de Otacílio divulgou com destaque nas redes sociais que ele receberia a “Medalha Alferes Tiradentes” como um dos melhores prefeitos do Brasil, com 94% de aprovação. Um repórter do “Fantástico” da Rede Globo, porém, descobriu que tudo era uma fraude. Para provar, inscreveu um prefeito fictício, de nome “Precioso”, que na verdade era um jumento. Otacílio não foi processado pelo Ministério Público porque não chegou a pagar o valor sugerido pelo tal “instituto”.