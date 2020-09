Fotos do Leitor: O goleiro Dido

— Por Edilson Arcoleze:

Hayward Santo Angelucci (ao centro), conhecido em Santa Cruz do Rio Pardo como o goleiro Dido ou Dida, campeão da Segunda Divisão pela Santacruzense em 1962, campeonato que terminou em setembro de 1963. Dido, hoje com 81 anos, é filho de Domingos Angelucci e de Angela de Nardi Angelucci. Nasceu aos 28 de maio de 1939, natural de Ibitinga/SP. Aposentou-se com mecânico metalúrgico e atualmente reside em Guarulhos/SP. A Associação Esportiva Santacruzense foi o primeiro clube profissional em que atuou. Jogou, também, nas equipes da Ferroviária de Araraquara/SP; Taquaritinga/SP e Rio Branco de Americana/SP .

Publicado na edição impressa de 13 de setembro de 2020