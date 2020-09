Franco Catalano: ‘O símbolo perdido’

O símbolo perdido

Franco Catalano

CULTURA Desde as manifestações de junho de 2013 — conhecidas como Manifestações dos 20 centavos — a bandeira verde e amarela tem aparecido com maior frequência nas mãos dos manifestantes. E, com o tempo, a extrema-direita acabou se apropriando deste que é um dos símbolos máximos de nosso Brasil. As bandeiras não estavam mais apenas sendo erguidas pelas mãos que pediam mais direitos, estavam vulgarmente aplicadas em rostos, dentes e unhas de alienados políticos.

Hoje, automaticamente, ao vermos um adesivo com a bandeira em um carro (geralmente camionetes 4×4) ou nas fotos de perfil de WhatsApp (geralmente de pessoas com mais de 50 anos), pensamos que aquele indivíduo foi eleitor do atual presidente. E pior: continua a apoiá-lo.

Os temas desta coluna do respeitável Jornal Debate, que dá voz a todas as vozes, nascem de repente, geralmente de situações que vivencio entre uma semana e outra. A situação que me inspirou a discorrer sobre nosso símbolo perdido aconteceu dia desses.

O site do Conselho de Arquitetura passou por uma reformulação. Preciso acessá-lo com frequência para emitir os documentos de liberação e aprovação de obras e projetos. Com o novo layout e novas funcionalidades, o sistema atribuiu uma imagem de perfil para todos os usuários.

E adivinhem só: é uma bandeira tremulante, com direito a luzes e sombras. Senti um incômodo instantâneo.

Já ensaiei abordar este assunto aqui diversas vezes, pois sempre que vejo nossa alegre flâmula por aí o sentimento que nasce não é de alegria. Me parece que o país ficou dividido entre os “comunistas” que querem uma bandeira vermelha (lembram-se dos gritos de “A nossa bandeira jamais será vermelha”?) e os “cidadãos de bem” que exibem orgulhosos um símbolo do qual desconhecem a origem.

A bandeira verde, amarela e azul — diferentemente do que ouvimos quando crianças e alguns adultos ainda creem — não é inspirada pela natureza exuberante do país tupiniquim. O verde não são as florestas, o amarelo não simboliza o sol ou ouro e o azul não representa nossas águas. São heranças da colonização portuguesa.

Essa briga entre esquerda e direita obrigou aos que estavam em cima do muro — o centrão — a tomar um dos lados nas últimas eleições. Essa polarização extrema deixou bons candidatos de escanteio e as consequências são inúmeras, dentre elas a usurpação do significado do maior símbolo nacional.

O site remodelado do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) está travado desde a última atualização. O país também.

* Franco Catalano é santa-cruzense, estudou História da Arte em Madrid e é arquiteto