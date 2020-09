DICAS – Edição de 20 de setembro de 2020

‘MASCARADO’ Na convenção que o lançou como candidato a prefeito, Luciano Severo (Republicanos) resolveu tirar a máscara durante o discurso final. Entretanto, avisou que ficaria no centro do palco, com prudente distância entre os correligionários.

TECNOLOGIA Tudo indica que o planejamento da prefeitura para implantar as “lombadas” de redução de velocidade nas ruas de Santa Cruz é: primeiro constrói e, dias depois, providencia-se placas e a pintura. Há quem diga que o prefeito firmou algum tipo de “convênio” com lojas que vendem amortecedores de veículos…

ELEIÇÕES O prefeito de São Pedro do Turvo Marco Aurélio Oliveira Pinheiro vai oficialmente enfrentar a velha guarda política da cidade. A mulher do ex-prefeito José Carlos Damasceno foi oficializada em convenção. Damasceno, por outro lado, está inelegível.

ELEIÇÕES 2 Em Ipaussu, o ex-prefeito Luiz Carlos Souto também vai disputar a eleição. Adversário do prefeito Sergio Guidio (PSDB), “Luizão” é réu na Justiça Federal.

O PRIMEIRO O ex-secretário de Saúde de Santa Cruz, Diego Singolani (PSD), foi o primeiro candidato a pedir o registro de sua chapa à Justiça Eleitoral. Enquanto o processo encontra-se “em análise”, Diego se prepara para iniciar a campanha eleitoral propriamente dita no final do mês. Deve levar a tiracolo o prefeito Otacílio Parras (PSB), seu grande fiador nas eleições deste ano.

TIMBURI O Gaeco — Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado — conseguiu o afastamento de três vereadores e servidores municipais de Timburi. Todos são acusados de fraudes em licitações. Até um advogado é apontado como envolvido no caso de corrupção.

COFRE CHEIO Tem gente apostando que a dinheirama do Podemos de Santa Cruz, depositado na conta do partido no ano passado e sacado por particulares, ainda pode irrigar a campanha de Murilo Sala. O candidato diz que não tem recursos para a eleição.

EDUCAÇÃO Santa Cruz do Rio Pardo cresce acima da meta da educação pública quando o quesito é a quarta série e o terceiro ano do ensino médio. Na oitava série, no entanto, o município teve índices abaixo da meta.

EDUCAÇÃO 2 Os dados são do IDEB — Índice da Educação Básica — e foram divulgados na semana passada.

QUEM É VIVO… Nas redes sociais, os eleitores passaram a receber mais congratulações por aniversários e mensagens de novos “amigos”. São as dezsenas de candidatos a vereador, que disputam cada uma das 13 vagas na Câmara Municipal. Tem gente que já está se irritando, mas a campanha ainda nem começou.

PROXIMIDADE O grupo de Lucas Pocay parece apoiar Luciano Severo em Santa Cruz.

Senador em Santa Cruz

O senador Major Olímpio (PSL) esteve em Santa Cruz na tarde de segunda-feira, para anunciar o apoio à candidatura de Luiciano Severo (Republicanos) a prefeito. O grupo apoia o presidente Bolsonaro, com quem o senador rompeu há meses. Ele usava uma máscara de apoio à “Lava Jato” e, questionado se isto seria uma referência ao presidente ou aos seus filhos, Major Olímpio não se fez de rogado: “É para todos eles”.