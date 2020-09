Murilo alfineta secretarias, valoriza Cury e se compara às torres gêmeas

Vereador foi oficializado candidato a prefeito pelo Podemos em convenção no sábado, 12

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O vereador Murilo Sala (Podemos) foi oficializado candidato a prefeito em convenção partidária que uniu os partidos Podemos e Patriotas, realizada no sábado, 12. Em discurso que durou quase uma hora, disse que “é possível fazer mais”, defendeu o candidato a vice Maurício Cury e passou pelo menos 20 minutos agradecendo o apoio de sua família.

“Foram minha família e meu irmão que me encorajaram a disputar uma vaga na Câmara novamente em 2012”, disse Murilo. Ele lembrou que pensou em desistir da política após não ter sido eleito em 2008.

Murilo, que também é presidente da sigla em Santa Cruz, fez um longo histórico sobre sua criação, elogiou seus pais e disse que a candidatura a prefeito foi uma escolha pessoal. “Eu tenho minha vida financeira independente. Posso sobreviver fora da política”. Ele também agradeceu o apoio de sua esposa.

O candidato ressaltou que a escolha de Maurício Cury como candidato a vice na chapa não foi exclusivamente sua. Segundo Murilo, a decisão coube ao grupo. “O Maurício está comigo pela integridade, pelo caráter e pela família”.

Sala reiterou que Cury — bolsonarista convicto — defende, na verdade, “o governo Bolsonaro, e não a pessoa Bolsonaro”. “Isso tem muita diferença”, lembrou. “Nosso grupo não é de direita, não é de centro e nem de esquerda. A gente defende boas ideias”, apontou Murilo.

Ele criticou uma frase do prefeito Otacílio Parras (PSB) dita na convenção que oficializou a candidatura de Diego Singolani. Na ocasião, Otacílio afirmou que os candidatos da oposição “não participaram da receita da administração”.

“Eu participei, sim. Participei votando projetos do governo municipal aqui na Câmara. Projetos que entendi serem bons ao município”, disse. “Mas se a receita permanecer muito tempo dentro do forno, vai queimar”, emendou.

O presidente do Podemos criticou pontos específicos da administração de Otacílio Parras e disse que é possível fazer mais. “O esporte em Santa Cruz acabou há muito tempo”, alfinetou. O setor, segundo ele, abrange também outras áreas.

“Esporte é saúde, é assistência social, é educação. Gera disciplina”, afirmou. Ele também criticou a Cultura. “Temos exemplos muito bons. Mas não temos programas culturais”.

Murilo ainda criticou a atuação da secretaria de Assistência Social e sugeriu que a pasta atual faz “assistencialismo”. “Não adianta. É preciso dar condição às pessoas. Nós queremos fazer isso”, citou.

Ele também negou ter falta de experiência administrativa. “Fui vereador por oito anos. Isso não é experiência?”, questionou. “Eu escolhi a política. Quero mudança. Quero agir onde uma pessoa comum não consegue agir”, emendou.

Se eleito, disse Murilo, terá pulso de autoridade, mas não será autoritário. O candidato disse que tem planos de descentralizar poderes do Executivo e dar mais liberdade a secretários. “Serão pessoas técnicas. Todo o nosso governo será técnico”, prometeu.

O discurso sobre funções técnicas em vez de políticas, na verdade, é antigo. O ex-prefeito Adilson Mira, eleito em 2000, já pregava isso.

Sala aproveitou para alfinetar também o grupo político de Luciano Severo, outro candidato a prefeito pela oposição. Sem citar nomes, disse que “um grupo tentou nos destruir” ontem. Ele fazia referência a uma reunião de que participou com Severo — onde foi discutida, mas rejeitada, a proposta de uma união da oposição. Ele comparou seu grupo às “torres gêmeas”.

Ao final do discurso, Murilo agradeceu a presença da imprensa e citou o escândalo da distribuição do fundo partidário em seu partido. “Foi uma falha de comunicação”, minimizou a princípio.

Em seguida, citou reportagem do DEBATE — que atribuiu como “muito contundente” — e admitiu que o caso é “gravíssimo se realmente se confirmar”.

Murilo disse que a maioria dos partidos políticos possui irregularidades — mas que as siglas são apenas um meio para se chegar aos cargos.

O candidato também agradeceu a presença de Fátima Chaves na convenção. “Ela veio aqui hoje só para trazer a retificação das contas. Ela se colocou à disposição e disse que tinha tudo”. Pouco depois, mostrou ao público a suposta retificação das contas.

Posteriormente, o DEBATE pediu para que ele mostrasse à reportagem os documentos. Murilo, no entanto, rejeitou a possibilidade (leia na página 4).

“A movimentação é um fato. Aconteceu. Mas agora temos a retificação aqui”, citou. Segundo ele, ainda que as contas sejam julgadas irregulares, seu grupo “não tem nada com isso.

Em entrevista coletiva depois de seu discurso, Murilo voltou a alfinetar Severo — sem citar nomes — e admitiu que houve uma tentativa de união em reunião na sexta-feira. Sala criticou a atual administração e disse que falta transparência em alguns pontos.

“Algumas dúvidas são geradas em contratações de empresas e que poderiam ser melhor explicadas”, disse. Ele citou o “cartel do lixo”, caso que envolve várias empresas — entre elas a MRover — e contratos superfaturados e que foram revelados pelo DEBATE.

Ele negou que tenha permanecido “em cima do muro” durante seu mandato como vereador e alega ter sido independente. Murilo também descarta deixar o Podemos caso alguma irregularidade nas contas seja constatada.

Candidato a vice, Cury diz que

cidade pode ser bem melhor

Em breve discurso no plenário da Câmara, o candidato a vice-prefeito pela chapa de Murilo Sala, Maurício Cury, disse que Santa Cruz do Rio Pardo poderia estar melhor do se encontra atualmente. “Estamos aqui por essa cidade”, afirmou.

“Vamos mudar o que está parado. Poderíamos ser uma cidade bem maior e melhor para todos”, disse. “Nós seremos essa mudança”, garantiu.

Cury admitiu que tem “pouco traquejo” para discursos em plenário porque não é político.

Também participaram da convenção o coordenador regional do Podemos Vinicius Vallim, a representante do deputado federal Roberto de Lucena e Suelen Rosim, pré-candidata à prefeitura de Bauru pelo Patriotas.

Suelen ressaltou o papel da mulher na política e prestou apoio à candidatura de Murilo e Cury. “Mais do que nunca, a política precisa de nós, mulheres, e este é o nosso objetivo”, afirmou.