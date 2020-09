‘Projeto Guri’ anuncia cadastro para cursos

O “Projeto Guri” anunciou a abertura de um “cadastro de interesse” que pode ser preenchido através da internet.

Não se trata de matrícula, pois o retorno aos cursos ainda está indefinido, embora o formulário utilizado indique ser de inscrição.

Os interessados devem se cadastrar até o final de setembro, na próxima quarta-feira, 30. Aqueles que não possuem acesso à internet, podem entrar em contato com o polo santa-cruzense do “Guri” através do telefone (14) 3372-6070.

O cadastro refere-se aos cursos de Violão, Viola Caipira, Coral e Percussão.

De acordo com a coordenadora do polo de Santa Cruz, Isabela Gonzís, o formulário não efetiva uma matrícula, mas gera uma “lista de interessados” para o contato posterior ser feito a partir de uma fila.

“Como cada curso possui uma faixa etária própria, o questionário oferece todas as opções baseadas nos dados do interessado”, explicou Isabela.

O polo do “Projeto Guri” de Santa Cruz do Rio Pardo atende crianças e jovens de 6 a 18 anos. O site para preencher o formulário de interesse está no site da instituição, em www.projetoguri.org.br/matricula2020.