Antiella Carrijo Ramos: ‘O filho possível’

O filho possível

Antiella Carrijo Ramos

Gosto de escrever sobre coisas que me tocam. Nestes últimos dias fui tocada pela história de uma criança em processo de adoção e me lembrei de tantas outras histórias que tive a oportunidade de viver, seja orientando pais adotivos ou preparando crianças para uma nova família. Nestes onze anos de Frei Chico, vi muitas famílias se formarem por meio da adoção. Muitas histórias felizes em que o vínculo entre pais e filhos se construiu e se fortaleceu.

Preparar uma criança para a adoção não é um processo simples. Não existem garantias de que dará certo. Neste percurso há muitas fases e momentos, lidamos com possibilidades. Tem o luto da família de origem, a compreensão da própria história, a desconstrução de narrativas, a criação de espaço para novas vivências e novos vínculos.

A criança precisa compreender que existem muitas formas de ser família e a adoção pode ser uma delas. Quando a família adotiva chega, é necessário integrar a criança a esse novo mundo, quebrando os estereótipos da espontaneidade do amor. Criar laços de afeto requer empenho, dedicação e entrega. O amor se constrói no cotidiano!

Nesta trajetória também existiram histórias que não deram certo. Crianças com dificuldade na adaptação e pais pouco preparados com expectativas não correspondidas, que sempre caem na conta da adoção. Já engoli muitas lágrimas quando tivemos que acolher crianças que foram “devolvidas”, elas sempre trazem na bagagem muita dor e sofrimento. Retornar ao abrigo é fazer-se em pedaços. Sentimentos como a raiva, a frustração e a tristeza vão estimular comportamentos ruins e só muita escuta e afeto serão capazes de reorganizar as emoções e criar novos caminhos possíveis para a criança. É preciso juntar os cacos para seguir em frente.

Longe de mim construir um estereótipo, mas algo me parece comum, muitos pais idealizam o filho e quando se deparam com o filho real, insistem em encaixá-lo no modelo sonhado. A verdade é que nem sempre o filho que queremos é o filho que é possível. Como escreveu Julián Fuks, escritor brasileiro, “ter um filho há de ser, sempre, um ato de resistência”, sejam eles adotivos ou biológicos. Filho é filho!

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em S. Cruz