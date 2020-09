João Ferreira: ‘Eleições 2020’

Eleições 2020

João Ferreira

POLÍTICA A partir do dia 27 de setembro de 2020, a propaganda eleitoral estará liberada para as eleições municipais de 2020. Dezenas de candidatos a vereador e três candidatos a prefeito passarão a percorrer Santa Cruz do Rio Pardo e disputar os votos de mais de 35.000 eleitores.

No caso do posto de chefe do Poder Executivo, pela primeira vez, nas últimas décadas, não haverá, na disputa, candidatos postulantes que já exerceram o mandato de prefeito ou de vice-prefeito.

Espera-se uma campanha limpa, que os candidatos disputem os votos por meio de propostas e não ataquem os seus adversários. Suspeito, porém, que isto não ocorrerá. As promessas existem, mas, na prática, as condutas são outras.

Há muito tempo os candidatos (em geral) garantem o respeito aos opositores, uma campanha “propositiva” (os candidatos adoram esta palavra) e sem falsas promessas. Ledo engano.

Na verdade, o vale-tudo eleitoral já começou há meses no país, com candidatos em poses para fotos com a população de rua, comendo coxinha/pastel ou tomando café na padaria. Também teve Papai Noel adiantado, Coelho da Páscoa atrasado, lançamento de projeto só no papel, sorriso falso de coronel, enfim, tudo vale para um projeto de poder. O povo? Para esse tipo de gente, o povo é só um detalhe que apertará “confirma” no dia 15 de novembro de 2020.

Nessa reta final da disputa, vale ressuscitar da tumba para as congratulações pelo dia da Amazônia, dia do caminhoneiro, dia do vendedor e dia do agrônomo. Políticos que dormiram por 4 anos, sem nem aparecerem nas redes sociais, ressurgem como se não tivessem votado contra a população durante os quatro anos de mandato (como para aumentar o IPTU, por exemplo).

Infelizmente, haverá vitupérios, imprecações, fake news, acusações falsas de ovos (ou legumes/frutas) lançados (né, coronel?) e quejandos. Faz parte da (triste) rotina eleitoral.

De qualquer forma, que saia de cena a política velha, com aquelas práticas pouco convencionais e clientelistas, de adesismo fácil por agentes sem personalidade e por capachos acostumados à bajulação de demagogos.

O tempo dirá quem sobreviveu à festa da democracia sem qualquer flerte com a politicagem, com a corrupção eleitoral e com o servilismo. Que comecem os jogos.

Gente esquecida e locais abandonados

Em um de seus vídeos propagandísticos para divulgar suas “obras”, o prefeito Otacílio Parras Assis, com sua simpatia de um pé de mamona, parece ter cometido um ato falho: “e agora cuidando também de todos os cantinhos que nós temos em Santa Cruz do Rio Pardo, muita gente esquecida e com o tempo estamos aí recuperando e urbanizando esses locais abandonados”. Ora, se ele foi o prefeito por quase 8 anos, quem deixou essa “gente esquecida” e “esses locais abandonados”?

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz do Rio Pardo