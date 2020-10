Grupo de antigos sócios do BAC prepara ação para anular negócio

Pelo menos 23 associados do antigo BAC já contrataram advogado e vão reclamar judicialmente da venda ao prefeito

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um grupo de 23 sócios do BAC já contratou um advogado da região de Bauru, se cotizou para os gastos e deve ajuizar uma ação judicial nas próximas semanas. O objetivo é anular a venda do patrimônio do BAC para o prefeito Otacílio Parras, que foi fechada em meio a uma série de irregularidades. Os 23 sócios garantem que não foram convocados para a assembleia extraordinária que decidiu pela venda do imóvel a Otacílio, por um preço muito abaixo da avaliação de mercado. A área de sete lotes custou a bagatela de R$ 295 mil, mas vale mais de meio milhão, de acordo com avaliações de imobiliárias.

O clube possuía mais de 30 associados, segundo este grupo, mas apenas 11 deles autorizaram o negócio e dividiram o dinheiro entre si. Se a ação for julgada procedente, a Justiça pode anular a transação.

A escritura já foi lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Santa Cruz do Rio Pardo. Existe a possibilidade do órgão não ter observado o que consta no estatuto do clube que, aliás, está registrado no próprio cartório. A repartição é uma delegação do Estado, fiscalizada pelo Poder Judiciário e comandada por um tabelião concursado.

Na semana passada, a reportagem buscou informações no Cartório de Imóveis. O tabelião não estava presente, mas várias funcionárias foram questionadas. Minutos depois, uma mulher informou que o cartório não tinha conhecimento oficial da dissolução do BAC, de acordo com o que consta no estatuto.

O documento de 2015 diz que, em caso de dissolução, o patrimônio deve ser revertido em benefício de entidade sem fins lucrativos ou instituição de caridade. É isto o que consta no artigo 51 do estatuto, explicando que, no caso de não existir no município este tipo de entidade, a beneficiada poderá ser estadual ou federal, “de fins idênticos ou semelhantes”.

“É preciso perceber o espírito do estatuto”, disse um advogado consultado pela reportagem. Neste caso, o artigo 29 do mesmo documento diz que uma assembleia extraordinária pode decidir “sobre a dissolução da associação e o destino do patrimônio”, citando em seguida os artigos 50 e 51. Ou seja, os fundadores do clube sempre tiveram a preocupação de reverter o patrimônio em benefício de alguma instituição filantrópica.

Mas há mais irregularidades. Uma assembleia extraordinária só poderia ser convocada através de três publicações seguidas em jornal de Santa Cruz do Rio Pardo, o que não foi providenciado. Além disso, outro artigo estabelece que a autorização para que os bens patrimoniais sejam “alienados ou gravados” deve ter a aprovação em assembleia de dois terços dos associados, o que também não aconteceu.

