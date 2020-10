Justiça intima Juraci Barbosa, do Podemos, mas cartão postal retorna: ‘desconhecido’

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Justiça Eleitoral intimou o ex-presidente do Podemos de Santa Cruz do Rio Pardo Juraci Barbosa no processo da prestação de contas do partido. A intimação aconteceu na semana passada via cartão postal e foi endereçada à rua Conselheiro Antônio Prado, 623.

O cartão postal, no entanto, retornou ao remetente. O motivo: Juraci é desconhecido do local.

Na verdade, como já revelou o DEBATE, Juraci Barbosa mora em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, e jamais manteve residência em Santa Cruz. O endereço fornecido à Justiça pela antiga comissão provisória do Podemos, sigla hoje presidida por Murilo Sala, era falso.

O partido, no ano passado, fez movimentação suspeita de R$ 369 mil do fundo partidário e não declarou o valor à Justiça. Agora, a antiga comissão tenta retificar as contas.

A presidente nacional do partido, Renata Abreu, foi contatada novamente na semana passada, mas não respondeu à reportagem.

O processo para o qual a Justiça tenta intimar Juraci é o da prestação de contas do Podemos referentes ao ano passado. Existe uma outra ação, avulsa, que tenta retificar as movimentações, mas que ainda se encontra em fase inicial.

O ex-presidente do Podemos entrou no polo passivo da ação depois que o juiz Rafael Martins Donzelli constatou os repasses não declarados à Justiça. Despacho do magistrado cita suspeita de apropriação indébita dos valores do fundo partidário.