DICAS – Edição de 27 de setembro de 2020

VALE TUDO Na noite de sexta-feira, agentes políticos do governo ofereceram uma confraternização com funcionários da Codesan, num bar da periferia de Santa Cruz do Rio Pardo. Estavam presentes o prefeito Otacílio Parras e vários candidatos a vereador e a dupla ao Executivo, Diego Singolani Costa e Edvaldo Godoy. A Lei Eleitoral veda este tipo de procedimento neste período.

FACULDADE A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo vota nesta segunda-feira, 28, projeto do prefeito que cria a “Fundação Municipal de Ensino Celso Fleury Moraes”. O objetivo é dotar a cidade com mais cursos superiores, mantidos pelo município, em que alunos carentes terão gratuidade. A homenagem ao professor Celso Fleury foi unanimidade entre educadores e políticos. A fundação pode ser instalada na área onde hoje fica a concessionária Volkswagen — que é pública.

PROBLEMAS Além do risco de ter a sua candidatura impugnada por ser nora do prefeito, a enfermeira Laura Helena Simões Gasparini Assis também pode ter se afastado do cargo irregularmente. A lei prevê o afastamento sem prejuízo dos salários apenas aos concursados. Laura, segundo consta, está naquele grupo da Saúde que assumiu cargos mediante processo seletivo. Otacílio tentou efetivá-los, mas o Tribunal de Justiça julgou a lei inconstitucional. Neste caso, a enfermeira pode enfrentar problemas caso esteja recebendo salários. E mais: não poderá voltar à função, uma vez que todos os comissionados devem pedir exoneração para disputar as eleições. Sem dúvida, uma dor de cabeça para o prefeito.

TRAMITANDO A ação civil pública contra o prefeito Otacílio Parras e a rádio Difusora já está na fase de produção de provas. Os réus são acusados de celebrar contratos sem licitação pública e, inclusive, supostamente fraudar a lei ao realizar licitação “dirigida”.

BAGUNÇA O vereador Cristiano Neves (Republicanos) vai cobrar do município uma fiscalização mais severa com empresas de telefonia e internet com a implantação de fios nas vias públicas. Realmente, em todos os bairros há cabos soltos e espalhados pelas calçadas e ruas.

‘COMBINADO’ A bancada governista vai apresentar nesta segunda-feira, 28, um pedido para o prefeito autorizar o pagamento de precatórios antecipado, no valor aproximado de R$ 2,6 milhões, cujo vencimento está previsto para dezembro. A justificativa, segundo eles, é provocar uma injeção de recursos no comércio de Santa Cruz, ‘“reaquecendo as vendas e gerando empregos”. Claro que nenhum vereador pensou em proteger os beneficiários dos precatórios.

‘COMBINADO 2’ A bancada de apoio ao prefeito Otacílio também vai apresentar um pedido de informações sobre suposta compra de uma grande área para a construção de casas populares. Tudo indica que, ainda antes das eleições de novembro, Otacílio deve anunciar esta compra.

Muda e surda

A deputada Renata Abreu, presidente da executiva nacional do Podemos, não responde aos questionamentos feitos pelo jornal sobre o escândalo da movimentação financeira milionária do partido no ano passado, com transferências suspeitas para contas particulares. A parlamentar já indicou que a reportagem deve conversar com assessores e até o responsável pelo departamento de imprensa do Podemos. Todos foram contatados, mas não houve respostas.