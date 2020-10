Diego cita ampliação na Saúde, transporte e políticas de inclusão

VEJA O PLANO DE GOVERNO DOS CANDIDATOS

No plano de governo, Singolani defende “ampliar e assegurar” os trabalhos de Otacílio

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O plano de governo do candidato Diego Singolani (PSD) se baseia em duas frentes: ampliar e melhorar. Apadrinhado politicamente pelo prefeito Otacílio Parras (PSB), Diego concorrerá ao pleito de novembro sob o lema “O Trabalho Continua”, o mesmo com o qual Otacílio foi reeleito em 2016. O plano de governo dos dois, aliás, tem o mesmo número de cinco páginas. Em número de páginas, é o menor plano entre os pretendentes ao Executivo.

Diego admite que o plano é sucinto, mas garante: “É preciso aprimorar cada vez mais todas as melhorias conquistadas”.

Com um discurso que priorizou a saúde pública na convenção em que foi lançado candidato, Diego abre seu plano de governo com o setor. A primeira proposta é ampliar o atendimento prestado nas unidades de saúde.

Singolani também defende expandir e diversificar ações, programas e projetos do setor. O candidato, além disso, pretende angariar recursos e materiais para aumentar programas voltados à prevenção.

Outra proposta de Diego é ampliar as parcerias público-privadas e fortalecer o programa Médico da Família.

Na Educação, Diego cita a ampliação de projetos voltados à primeira infância e garante que, se eleito, alunos da rede pública municipal terão atendimentos pedagógicos, psicossociais ou nutricionais completos.

O candidato não descarta a ampliação do transporte público universitário a outros tipos de ensino.

Singolani também cita o atendimento individualizado em políticas sociais e pretende ampliar os serviços prestados por entidades filantrópicas, como Adefis ou Apae. Pessoas com deficiência e seus representantes são destaque no plano de governo de Diego.

O documento cita a pretensão de dar maior relevância às entidades filantrópicas para que elas também participem da tomada de decisões. Segundo o plano de governo, também caberá aos seus representantes inclusive a discussão sobre o emprego das verbas recebidas ao setor.

Diego também prioriza políticas públicas de inclusão social e defende a valorização dos munícipes, no quesito qualificação social, para auxiliar no ingresso ao mercado de trabalho à implantação de equipamentos públicos e privados de acessibilidade física.

No Esporte, Singolani defende a retomada dos eventos esportivos e de lazer e propõe a participação municipal nas festividades. O candidato também pretende criar projetos destinados à descoberta e valorização de atletas e artistas. Para viabilizar a iniciativa, ele não descarta formar uma parceria público-privada.

Diego não especifica, mas também afirma que deve, se eleito, trabalhar para fomentar o turismo no município para a geração de emprego e renda.

Na Infraestrutura, o candidato se propõe a asfaltar e instalar guias e sarjetas em toda a área urbana de Santa Cruz — inclusive com arborização. E se existem vários imbróglios na Justiça envolvendo loteamentos clandestinos, como Chácara Peixe e Graminha, há no plano de governo de Diego a proposta de ajudar a regularizá-los.

Além disso, Singolani também defende a instalação de mais equipamentos de lazer e saúde física nos municípios, como as academias de terceira idade localizadas em algumas praças.

No último item do candidato — desenvolvimento econômico —, Diego defende a instalação de novos empreendimentos no Distrito Industrial. Ele não descarta a hipótese de ampliá-lo.

Singolani também propõe a implantação de outros cursos profissionalizantes em Santa Cruz do Rio Pardo e ampliar aqueles já oferecidos no município. Ele cita parcerias com entes privados para efetivar a medida. O setor agropecuário também é citado como fonte de geração de emprego e renda.

Na convenção em que foi lançado candidato, Diego citou obras que coordenou enquanto secretário de Saúde e afirmou que “o trabalho da administração foi reconhecido até pelo Ministério da Saúde”.

Singolani reafirmou que política exige responsabilidade e que o próximo prefeito “não pode sentar na cadeira para aprender a trabalhar”

O candidato disse também que a administração “foi responsável pela construção de uma saúde pública humanizada” em que a população é bem recebida. “Saúde é muito mais do que consulta, remédio e exame. Prevenção, assistência social, esporte e cultura. Tudo isso é importante”, ressaltou.