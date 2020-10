Murilo prega ciclovias, redução de cargos e IPTU sustentável

VEJA O PLANO DE GOVERNO DOS CANDIDATOS

Candidato também promete que, se eleito, dará ‘transparência total’ a atos e contratos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Há um tripé que baseia o plano de governo de Murilo Sala (Podemos): Saúde, Educação e Assistência Social. O documento, porém, salienta que as ações da chapa, se eleita, devem envolver todas as áreas.

O plano de governo de Murilo se inicia com “gestão eficaz”. Ele defende transparência em contratos públicos e atos administrativos. Na convenção em que foi lançado candidato, o hoje vereador criticou o caso “cartel do lixo”, revelado pelo DEBATE que envolveu contratações superfaturadas.

O plano de governo de Sala também propõe a informatização total dos setores públicos e ampliar a ouvidoria da prefeitura. Um de seus projetos é o “Todos por Santa Cruz”, que pretende implementar um orçamento participativo.

Murilo quer ampliar as galerias pluviais municipais — tema ao qual dedicou dezenas de requerimentos enquanto vereador — e instalar o “bueiro inteligente”, que minimiza os impactos de chuvas, por exemplo.

O candidato também defende a ampliação e aprimoramento do distrito industrial e, promessa de governos passados, construir uma nova ponte para o bairro da Estação. Ele também cita a construção de ciclovias nas ruas da cidade.

O transporte urbano também tem destaque no plano de governo. Consta no documento projeto para transformar a rodoviária em Terminal Urbano/Rodoviário, por onde passaria a linha dos ônibus circulares. A ideia, diz a proposta, é implementar também um bilhete único para a circular – que poderá ter câmeras de segurança de acordo com o plano.

Murilo não descarta a ideia de construir um novo terminal rodoviário, algo que a ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB) cogitou fazer.

Na Saúde, Sala propõe medidas de saúde preventiva e também promete zerar a fila de exames dos hospitais. Além disso, defende aumentar salários e aprimorar o plano de carreira dos servidores alocados no setor.

Outro ponto de Murilo é construir novos postos de Saúde da Família — os PSF — e implementar o atendimento noturno, inclusive odontológico. Uma de suas propostas, aliás, é levar programas de saúde bucal às escolas.

Ele também cita a criação do Centro de Cuidado ao Idoso, programas de combate à obesidade e de castração a animais.

O candidato também quer aumentar as vagas em escolas e creches do município e evitar a evasão escolar. Além disso, Sala também pretende construir duas novas bibliotecas — uma em Caporanga e outra em Sodrélia.

Também consta do documento o fornecimento de uniformes gratuitos a alunos e a criação de modelos pedagógicos que aumentem os índices do município em avaliações. Há também a proposta de oferecer cursos profissionalizantes aos servidores públicos.

Ele não descarta o aumento de cursos a nível superior — mas salienta que deverá haver um estudo sobre as efetivas necessidades do município no setor.

No Esporte, área que criticou duramente na convenção em que foi lançado candidato, Murilo defende a criação de programas em escolas municipais que permitam a participação de estudantes em campeonatos a nível regional e estadual. “E até a descoberta de talentos para o profissional”, diz o texto.

Ele também propõe programas para crianças a partir de cinco anos em escolas de esportes como basquete, futebol ou vôlei, e cita também modalidades disciplinares, como capoeira ou judô. Outro ponto defendido no plano é a ampliação de campeonatos amadores em Santa Cruz do Rio Pardo.

O candidato, além disso, defende regionalizar os campeonatos já tradicionais no município, como de truco ou sinuca. E se propõe a reformar o Ginásio de Esportes.

Murilo abre o setor da Cultura defendendo a modernização do Palácio Umberto Magnani Netto, a volta da exibição de filmes atuais no cinema e a mudança de local da Biblioteca Municipal.

O candidato também defende a volta do CTG — Centro de Tradições Gaúchas — para incentivar montaria, danças e provas equestres.

Constam no plano de governo, além disso, propostas para criar a escola de circo e a instalação de museus virtuais espalhados em locais públicos que mostrem a história de Santa Cruz do Rio Pardo.

No Meio Ambiente, um dos projetos mais importantes de Sala é a criação do “IPTU Sustentável”, que garante incentivo fiscal a munícipes que adotarem medidas ecológicas em suas residências.

Além disso, o candidato também cita a criação de programas de apoio ao produtor rural, a criação de um parque na Expopardo e a instalação de painéis solares em prédios públicos.

Um dos tripés do plano, a Assistência Social também leva destaque. Segundo o documento, Sala propõe instalar um órgão gestor da Assistência. A medida levaria a área a local mais adequado para atendimento à população. Ele também defende a ampliação do setor aos distritos do município. A construção de novos Cras — Centro de Referência de Assistência Social — em novos bairros.

Ele defende a criação de plano de carreira a usuários do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e o desenvolvimento de ações de educação financeira e inclusão digital dos idosos.

Assim como no de Severo, também consta no plano de Murilo a criação da Guarda Civil Municipal, que atuaria em conjunto com a PM. Sala defende também a regularização dos loteamentos clandestinos e promete zerar o déficit habitacional.