Coligação governista pede impugnação do vereador Paulo Pinhata

Justificativa contra o presidente é ter cedido o prédio da Câmara supostamente para uma reunião político-eleitoral

O advogado do prefeito Otacílio Parras (PSB), Marcelo Picinin (PT), apresentou hoje à Justiça Eleitoral um pedido de impugnação da candidatura do presidente da Câmara, vereador Paulo Pinhata (PTB), que concorre à reeleição. A ação está em nome da coligação “O Trabalho Continua”, que apoia o candidato a prefeito Diego Singolani através dos partidos PSD, PSB, Solidariedade, MDB e PL.

A alegação é de que Pinhata permitiu o uso do prédio da Câmara Municipal para uma suposta reunião político-eleitoral, na qual teria sido lançada a candidata a vice na chapa de Luciano Severo (Republicanos), a pastora Adriana Piga (DEM).

O advogado sustenta que a reunião foi fechada ao público e o objetivo foi unicamente servir aos interesses dos candidatos da coligação “As Pessoas em Primeiro Lugar”, que apoia Severo. A ação afirma que Paulo Pinhata não poderia ter permitido uma reunião política “às vésperas das convenções partidárias” e que a cessão do prédio não é permitida pela legislação.

Como provas de que o evento aconteceu, o advogado anexou filmagens e fotos.

O evento aconteceu no dia 14 de setembro e foi uma recepção ao senador Major Olímpio (PSL), que naquele dia visitou toda a região. A reunião foi aberta ao público e à imprensa, mas o comparecimento expressivo foi de militantes do PSL e de partidos que apoiam Luciano Severo.

No final da reunião, Severo anunciou que Adriana Piga era sua nova companheira de chapa, em substituição ao médico Hector Pinheiro. O nome dela, porém, só foi oficializado no dia seguinte, na convenção dos partidos que apoiam o vereador do Republicanos para prefeito.

Além da cassação do registro da candidatura de Pinhata, a coligação representada pelo advogado Marcelo Picinin pede a apuração de eventual improbidade administrativa e abuso de poder político.

