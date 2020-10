João Ferreira: ‘Cristofobia existe?’

Cristofobia existe?

POLÍTICA Nesta semana, grande parte da população brasileira foi surpreendida por um alerta do presidente Jair Bolsonaro sobre o que ele chamou de “Cristofobia”, isto é, uma perseguição aos cristãos no planeta.

A palavra não é nova, inclusive no Brasil. Ives Gandra Martins já havia alertado sobre o problema no Jornal do Brasil, em 2012. Não falava do Brasil, é claro, mas de outros países com minoria cristã.

Ninguém morre por ser cristão, disseram alguns. De fato, ninguém morre por ser cristão no Brasil, cuja religião majoritária é o cristianismo. Mas, e no planeta?

A intolerância religiosa é mais comum do que se imagina: cristãos, muçulmanos, religiões de matriz africana, enfim, há perseguições por toda parte do mundo.

No Brasil, a liberdade religiosa tem residência na Constituição. Celso Ribeiro Bastos (Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2001) explica: “A liberdade religiosa consiste na livre escolha pelo indivíduo da sua religião. No entanto, ela não se esgota nessa fé ou crença. Demanda uma prática religiosa ou culto como um dos seus elementos fundamentais, do que resulta também inclusa, na liberdade religiosa, a possibilidade de organização desses mesmos cultos, o que dá lugar às igrejas. Este último elemento é muito importante, visto que da necessidade de assegurar a livre organização dos cultos surge o inevitável problema da relação destes com o Estado”.

Jayme Weingartner Neto (Comentários à Constituição do Brasil. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2018) também esclarece: “A prática religiosa manifesta-se no exercício dos atos de culto (liberdade de atividade cultual), condutas individuais ou grupais, tais como orações, certas formas de meditação, jejum, leitura e estudo de livros sagrados, serviços religiosos nos templos, homilias, pregações, procissões, sacrifícios rituais de animais. Pode-se tomar liturgia como culto público e oficial instituído por uma igreja, ritual institucionalizado, o que torna a inclusão do termo quase redundante. Para muitos autores, trata-se o culto de elemento primordial da liberdade religiosa, inclusive porque seu caráter de externalização tende a facilitar a identificação do fenômeno religioso”.

Jean Rivero e Hughes Moutouh (Liberdades públicas. Tradução: Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. Martins Fontes, 2006) exemplificam: “Assistir a missa não é, para o católico, uma manifestação social de sua fé, mas a participação num rito sobrenatural que o deixa em relação com Deus.”

Impedir que uma pessoa participe de um ato religioso, sacramental, é negar a própria existência do ser humano com sua projeção espiritual e em sua relação com a divindade do seu credo.

Não é só. Jónatas Eduardo Mendes Machado (Estado constitucional e neutralidade religiosa: entre o teísmo e o (neo)ateísmo. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013) faz uma relação entre as constituições ocidentais, a religião e a solidariedade: “Na generalidade das constituições ocidentais está implícita uma responsabilidade social que responde à velha pergunta ‘Sou eu o guardador do meu irmão?’ com que Caim respondeu a Deus quando perguntado pelo seu irmão Abel que acabara de assassinar. Implícita nessa pergunta de Caim está a sugestão de que o ser humano não tem para com o seu semelhante qualquer dever de cuidado. Diante dela, a resposta silenciosa de deus a Caim é de uma profunda censura moral, deixando subentendida a existência de uma íntima relação entre o Criador, o ser humano e toda a natureza criada. Ela subentende já a existência de um dever de cuidado para com o próximo.”

O respeito à relação entre o ser humano e a espiritualidade é uma conquista da civilização. A intolerância religiosa, porém, é uma vitória da barbárie, inclusive contra o cristianismo.

