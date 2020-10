Severo defende telemedicina, incentivos tributários a empresas e reforma habitacional

VEJA O PLANO DE GOVERNO DOS CANDIDATOS

Plano de governo do candidato republicano também cita distribuição de kits escolares a carentes

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O setor educacional ocupa as primeiras páginas do plano de governo do candidato Luciano Severo (Republicanos). Já no primeiro item, Severo relata o projeto de criar, em caráter experimental, uma escola cívico-militar. Se aprovada, diz, poderá ser expandida no município.

Ele admite o momento de dificuldade por que passam os alunos da rede pública em decorrência da crise do novo coronavírus e se propõe a fornecer kits com material escolar, uniformes, agasalhos e tênis.

Severo também pretende ampliar o ensino integral no município — se possível para a maioria das unidades escolares — e propõe eleição diretores de escolas sejam escolhidos através de eleições, “sem apadrinhamento político”, cita.

O candidato também defende a criação de projetos que aproximem os pais das escolas e o aperfeiçoamento do plano de carreira dos profissionais da Educação.

Ele pretende manter o transporte universitário gratuito para todos os estudantes do município, com suporte até aos finais de semana, e quer viabilizar projetos para a inserção das comunidades nas escolas aos finais de semana. Além disso, Severo cita a extensão do transporte público a moradores da Graminha.

Na Saúde, o candidato quer assegurar e aperfeiçoar os projetos já existentes e, além disso, criar uma casa de apoio a santa-cruzenses que façam tratamento no Hospital do Câncer de Jaú.

Severo cita a criação do programa “Paulo Vitor Santa Cruz Mais Saudável”, que, se instalado, promoverá ações de combate ao alcoolismo, tabagismo e abuso de drogas. A referência é ao jovem Paulo Vitor Fantinelli, 30, que morreu em 2018 e era um ferrenho defensor de uma vida saudável. Chegou a ser considerado “Mister Fitness” da cidade em 2012.

O candidato também propõe a criação de um centro regional de hemodiálise em Santa Cruz e a elaboração de exames em massa para zerar a fila de espera de tomografias, ressonâncias e outros casos.

Uma das principais ideias que constam no plano é o projeto de sistematizar a rede de Saúde. Através dele, cada paciente teria uma ficha cadastrada nos postos de Saúde do município, que seria consultada pelo servidor no momento do atendimento. Severo, além disso, também quer implementar a telemedicina — consultas a distância — para quem não puder se deslocar até a rede pública.

Na moradia, Severo cita uma reforma habitacional para garantir que pessoas de baixa renda tenham sua casa própria. Ele quer criar o “cartão reforma” para subsidiar a aquisição de materiais de construção a famílias de baixa renda.

O candidato também propõe a criação do “Programa de Aluguel Social” para atender mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O projeto, adianta, pode ser estendido a famílias vítimas de catástrofes ou calamidades públicas, como incêndio ou enchentes.

Além disso, o republicano tem o projeto de construir outros dois distritos industriais. O primeiro deles será destinado à geração de empregos, e o segundo à instalação de incubadoras de startups — pequenas ou médias empresas que produzam inovações.

Para viabilizar o projeto, Severo propõe a oferta de incentivos tributários a empresas e indústrias que queiram se instalar no município. Ele também defende a regularização do trabalho informal em Santa Cruz do Rio Pardo.

Ele propõe ainda a parceria do setor público com feiras de empreendedores e eventos culturais e religiosos. Além disso, Severo cita a intenção de desburocratizar o processo de abertura de empresas, cooperativas ou organizações não governamentais.

O candidato também apresenta o projeto de criar empresas júniores para que jovens universitários possam se iniciar no mercado de trabalho. Há ainda a ideia de criar uma “identidade” para o centro comercial com organização urbana e melhoria paisagística das ruas e avenidas.

Severo planeja implantar a creche do idoso, projeto que, segundo o plano de governo, terá atendimento médico especializado em todas as áreas. Também é citada a ideia de retomar a guarda mirim em Santa Cruz, que atenderá jovens de 14 a 16 anos.

No setor esportivo, o candidato cita o apoio à Esportiva Santacruzense, a valorização do esporte amador e a aquisição de veículos para atletas santa-cruzenses. Além disso, Severo planeja construir quadras poliesportivas no Parque das Nações, no Jardim Planalto, na Divineia e na Vila Oitenta.

O republicano também propõe ampliar o monitoramento urbano de Santa Cruz e promete, se eleito, instalar câmeras em todas as praças públicas do município. O plano de governo de Severo também cita a criação da Guarda Civil Municipal e a melhoria das bases do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar.

No Meio Ambiente, Severo propõe o apoio à agricultura familiar e a criação de mecanismos que atuem na despoluição de solos e nascentes. O candidato, além disso, também cita a criação do Serviço de Atendimento Veterinário de Urgência, que atuará no transporte de animais vítimas de atropelamento ou outras adversidades. Há também a ideia de se comprar equipamentos agrícolas para fazer a manutenção de estradas rurais.

Na Cultura, o candidato também apresenta o projeto de reformar e reestruturar o Palácio da Cultura e o programa de “Formação Cultural”, com cursos e oficinas voltados à qualificação de servidores e munícipes.

Também há projetos para expandir o balé municipal, fortalecer a Festa do Peão e a criação da Semana Ruralista de Santa Cruz.