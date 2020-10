Beto Magnani: ‘O churrasquinho’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O churrasquinho

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— “O mundo necessita da verdade para superar seus desafios”.

— Grande frase! Belas palavras! O sujeito mandou muito bem. Disse o que todo mundo precisava ouvir!

— A verdade é fato, não palavras.

— Exatamente! E os verdadeiros fatos foram revelados. Ele acabou com as mentiras que os outros contam!

— Os fatos têm no mínimo três versões: a sua, a do outro e a verdadeira. Provérbio chinês.

— Fato é que agora a nossa imagem melhorou. Chega de mentiras!

— Você acredita?

— Que nossa imagem melhorou?

— Nas mentiras.

— Claro que não! São mentiras!

— Acho bom. Porque vai precisar da verdade para superar seus desafios.

— O nosso maior desafio agora é manter a verdade.

— A verdade não precisa manter. Ela simplesmente existe. E não morre nunca. O maior desafio é manter as mentiras.

— Esse é velho ditado. “A mentira tem perna curta”.

— Eis uma verdade importante.

— Uma hora a mentira aparece para revelar a verdadeira face do mau-caráter.

— Eis outra verdade importante.

— As atitudes do mentiroso dizem mais que suas mentiras.

— Mais uma verdade.

— A verdade é que a mentira chega a ser constrangedora para eles.

— Outra.

— E o pior é que tem gente que insiste em passar vergonha.

— Opa! Mais Outra!!! Tá mandando bem! Acho que você é quem deveria discursar no lugar daquele sujeito! Falaria muito mais verdades aos outros! Seria muito melhor que ele!

— Falso!

— Verdade!

Os dois conversavam enquanto comiam o famoso churrasquinho na calçada do bar do Zé. Eu fui só buscar um pão de alho para comer em casa, mas resolvi consumir ali mesmo. Fato é que acabei ouvindo a conversa sem querer. Fiquei um pouco envergonhado com os dois. De verdade. (Magú)