Nayara Moreno: ‘Espelho, espelho meu’

Espelho, espelho meu

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Confesse, caríssima leitora e caro leitor, que em algum dia de suas vidas vocês pararam em frente ao espelho e fizeram a pergunta da rainha má, a madrasta da Branca de Neve: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela(o) do que eu?”.

E fiquem tranquilos, isso não tem nada a ver com narcisismo. Mesmo porque ninguém sai jogando confete em si próprio todos os dias. Pelo contrário. O gesto significa autoestima, amor próprio, confiança.

Tenho por conceito de vida e de sociedade que quem se valoriza, se cuida e se respeita tende a valorizar, cuidar e respeitar o próximo. Estar de bem com a vida gera empatia (e simpatia). Já quem se desvaloriza e não se cuida, bem, você já sabe…

O grande desafio da humanidade é o autocuidado. As tristezas da pandemia e as restrições e limitações impostas pela quarentena “apenas” pioraram um problema já existente: nossas doenças psiquiátricas. Afinal, por mais gravíssimo que seja o Coronavírus, a grande doença do século é a depressão.

E sabe por quê? Porque, principalmente, deixamos de gostar de nós mesmos. Não temos força para enfrentar a sociedade de velocidade ultrassônica. Não somos capazes, por consequência, sequer de ficarmos satisfeitos com o que vemos no espelho.

Cuide-se. Cuide-se. Cuide-se. Não há melhor maneira de cuidar do outro do que começando pelo autocuidado. Concentre-se em sua mente, em seu corpo, em sua alma.

E vá já para o espelho e pergunte não a ele, mas a si mesma(o): “Existe alguém mais bonita(o) do que eu”. E corra atrás para a resposta ser “eu sou a(o) mais bela(o)”.

* Nayara Moreno é

enfermeira especialista

em estética e dona

da AN Enfermagem

e Estética Avançada