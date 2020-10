Crise no Podemos: Maurício Serra deixa tesouraria

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Maurício Serra Bianchi não é mais tesoureiro do Podemos de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele deixou a função após o escândalo revelado pelo DEBATE envolvendo a sigla hoje presidida pelo candidato a prefeito Murilo Sala.

A saída de Serra aconteceu na semana passada. O cargo agora é da filiada Renata Lorenzetti.

O desgaste no partido começou no dia em que o jornal publicou a reportagem envolvendo a suspeita de fraude na antiga comissão provisória do Podemos, de 2019, composta por pessoas que sequer moravam em Santa Cruz do Rio Pardo.

No ano passado, a comissão provisória de Santa Cruz recebeu R$ 369 mil da Executiva Nacional do Podemos. O valor era referente ao fundo partidário e foi integralmente repassado a terceiros. Nada disso foi declarado à Justiça, e agora os antigos dirigentes tentam retificar as contas.

Serra sequer compareceu à convenção partidária que lançou Murilo Sala como candidato a prefeito. Houve um momento em que o chamaram para o palco, mas a pequena plateia se manteve em silêncio ante sua ausência.

Segundo o ex-tesoureiro, a saída acontece a pedido da família, que também sentiu desgaste após a revelação do caso.

“Não posso entrar em conflito familiar por política”, disse Serra ao DEBATE na semana passada.

“Não sabia da existência do Podemos em Santa Cruz. Assinei, na inocência, uma declaração firmada pelo contador Raul Singolani. E deu todo esse barulho em cima do meu nome e do Murilo. Não temos nada a ver com isso”, garante.

Apesar da saída do cargo, Serra segue filiado ao Podemos em Santa Cruz. O partido tem 84 filiados regulares.