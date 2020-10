Fotos do Leitor: Décio Mendonça

— Por Edilson Arcoleze:

Mendoncinha, como era chamado, filho de Manoel Mendonça Sobrinho e de Joaquina Ferreira Mendonça, nasceu aos 28 de fevereiro de 1937 neste município. Casado com Maria Minervina Fonseca Mendonça, com quem teve três filhos: Leandro, Leonardo e Lucas. Décio, no ano de 1954, com 17 anos de idade, começou a jogar pela Associação Esportiva Santacruzense que disputava a Terceira Divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Em 1956 foi vice-campeão pela Esportiva nesta mesma Divisão, equipe que era comandada pelo Técnico e jogador Manuel Pessanha, o craque “Lelé”, que, antes da Santacruzense jogou no Vasco da Gama e Seleção Brasileira. Mendonça, como meia direita artilheiro da Santacruzense, em 17 de dezembro de 1957, marcou quatro gols na cidade de Avaré, na vitória por 5 a 0 contra a equipe do São Paulo F.C daquela cidade, jogo este válido pela Terceira Divisão. Posteriormente, jogou pela Associação Prudentina de Esportes Atléticos, equipe de Presidente Prudente/SP, onde conquistou o título do campeonato da 2.ª Divisão em 1961 e, também, disputou a Divisão Principal Principal do Campeonato Paulista. Após jogar pela Prudentina, iria para o Rio de Janeiro para jogar pelo Fluminense. Mas noiva não queria ir morar no Rio de Janeiro, e Décio retornou à Santacruzense. Em 1962, conquistou o título de Campeão Paulista da Segunda Divisão de Futebol. Após a carreira de futebolista, Décio Mendonça virou contador. Faleceu com 69 anos de idade, aos 04 de setembro de 2006, deixando saudades.