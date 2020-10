Luiz Antonio Sampaio Gouveia: ‘Parlamentarismo’

Parlamentarismo

Luiz Antonio Sampaio Gouveia

O momento constituinte no Brasil deu-se com as Diretas Já. A sociedade buscava ponto de equilíbrio para o pacto de convivência e havia convergência nela pela democracia social. Nossa Constituição é assim um monumento à dignidade humana, construtiva de uma sociedade livre, justa e solidária.

Mas houve equívoco do constituinte posto em que, tendendo a Constituinte para o parlamentarismo, prevaleceu o presidencialismo na Constituição.

Entretanto, impossível, em sociedades pós-modernas, um sistema de governo a depender de um só ser humano (o presidente presidencialista): norte e rumo de nossas políticas públicas e único senhor de nossas vidas. O engano se torna evidente na medida em que, no Brasil, à proporção em que nossos problemas se avolumam, o nível cultural e de preparo do ocupante da Presidência para suas funções diminui em proporção maior.

Refiro-me a nenhum de nossos presidentes. Contudo a melhor governança a assegurar a justiça social e principalmente impessoalidade para o Estado é aquela em que o Poder seja compartilhado por todos e não tenha sequer identidade pessoal. Tornando-se o Estado o rosto do coletivo, expressão clara apenas de seus símbolos nacionais. Dispensados presidentes desfilando de super heróis, a passeio em carros alegóricos e jogando beijos a multidões hipnotizadas pela propaganda, a aplaudi-los em transe fanático, como no Carnaval.

O Estado há de se politizar despolitizando-se. O Banco Central tem de ser independente; a economia, disciplinada pelas agências reguladoras federais, que passariam a órgãos constitucionais, nomeados seus dirigentes pelo Presidente e aprovados pelo Parlamento, com mandatos distintos do dele e escolhidos por notória competência técnica. Fechando-se o sistema em eleições distritais parlamentares, já que o Legislativo é o poder originário da República (e o que aprova a lei). Enquanto o primeiro ministro que as deva cumprir e administrar, o governo deve surgir das composições parlamentares.

O Presidente seria eleito diretamente. Conservaria seu papel no processo legislativo, sancionando leis, seria o Comandante das Forças Armadas e o responsável pelas relações exteriores. A calibração do Poder deve ser função do Supremo Tribunal Federal, corte constitucional, a transferir sua competência não constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, a quem competiria o juízo cível, tributário e criminal de competência originária e recursal extraordinária, passando a compor-se por Ministros escolhidos em processo democrático e não apenas pela Presidência da República, com o beneplácito do Senado.

Quem estuda o sistema constitucional brasileiro, verá: estamos pouco longe disto. O cerne da governança está no processo legislativo e quem já dá a última palavra nele é o Congresso. Pode vetar a sanção do Presidente da República, ao passo que o Supremo Tribunal Federal exerce o controle de constitucionalidade de todos os atos dos outros poderes. Basta o povo querer!

* Luiz Antônio Sampaio Gouveia é santa-cruzense e advogado em São Paulo